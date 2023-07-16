موفد قطري في لبنان الأسبوع المقبل

كشف مصدر سياسي عن أن الاسبوع المقبل سيكون حافلاً، مشيراً الى أن موفدًا قطريًا سيأتي الى لبنان في الأيام القليلة لإجراء محادثات منفصلة عن محادثات جان إيف لودريان.

وقال لـ”الديار”، إن السفير القطري في لبنان مهّد لهذه الزيارة، لافتًا الى ان الحركة القطرية في لبنان تنشط منذ فترة وتجري بعيدًا عن الاعلام.

ووفقًا لمعلومات المصدر، فإنه لم يتضح ما اذا كان التحرك القطري على موجة التحرك الفرنسي نفسها أو أن تحرك الموفد القطري يتقاطع مع مهمة وجولة لودريان المقبلة، لكن المؤكد أن التحركين يأخذان بعين الاعتبار التوجه العام الجديد الذي سيتبلور بعد اجتماع اللجنة الخماسية غداً.