ميزانية مصرف لبنان: النقد بالتداول يرتفع وهذا ما سجّله

بينت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية لغاية 15 نيسان الجاري إرتفاع قيمة أصول المصرف المركزي المجمعة (التي تتضمن إحتياطي الذهب والقروض للقطاع المالي المحلي واصول عمليات التبادل للأدوات المالية …) الى 249,082 ألف مليار ليرة لبنانية في 15 نيسان مقارنة مع 245,267 ألف مليار ليرة لبنانية في نهاية آذار، أي بزيادة بقيمة 3,815 آلاف مليار ليرة لبنانية.

وسجّلت قيمة إحتياطي الذهب بمفرده زيادة بقيمة 618,669 مليون ليرة لبنانية الى 27,368 ألف مليار ليرة للنصف الأول من شهر نيسان ارتفاعاً من 26,749 ألف مليار ليرة لبنانية في 31 آذار بسبب زيادة سعر أونصة الذهب عالمياً التي قاربت الـ2000 دولار.

بدورها سجّلت المطلوبات زيادة بالقيمة نفسها للأصول كما جاء في ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية، وبلغت قيمة التداول بالنقد خارج مصرف لبنان لفترة 15 يوماً فقط زيادة بقيمة 1,392 ألف مليار ليرة لبنانية الى 38,108 ألف مليار ليرة في 15 الجاري من 36,716 ألف مليار ليرة في نهاية آذار الماضي.

أما ودائع القطاع المالي فارتفعت الى 166,272 الف مليار ليرة لبنانية من 165,331 ألف مليار ليرة لبنانية. وكذلك الأمر بالنسبة الى ودائع القطاع العام التي زادت الى 15,202 الف مليار ليرة من 14,453 ألف مليار ليرة لبنانية في نهاية آذار.