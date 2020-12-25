ميلادٌ مستحيل لخلاص لبنان

كتبت صحيفة الأنباء تقول: أسبوع باقٍ على العام 2020 بما حمله من أزمات على كل المستويات، ليرحل مصرّاً على عدم منح أي جديد للبنانيين. ومع انقضاء ليلة ميلاد “المخلّص” فإنّ أهل الحُكم المنفصمين عن واجباتهم ودورهم أبوا أن يسمحوا بولادة خلاص لبنان، ويبدو في ظل كل ذلك أن طريق الجلجلة ما زالت طويلة، والنهاية لم تتضح بعد، إذ لا يظهر في الأفق أي خرق إيجابي يعوّل عليه للخروج من النفق المظلم، وختام العام الحالي سيكون كما بدأ، فراغ على الصعيد الحكومي.

حاول البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بناء تفاهمات بين المعنيين، الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، لكن النيّات المبيّتة كانت أقوى، فتسللت في ليل التفاؤل لتهدم أسس التفاهم لمصلحة الحسابات الشخصية، وكأن عملية التأليف ليست واجباً دستورياً يجب أن يتمّم به رئيس الجمهورية اكتمال عقد المؤسسات لتسيير الحياة العامة ومرافق الدولة.

هذا الواجب الدستوري ذكره البابا فرنسيس في رسالته للبنانيين لمناسبة عيد الميلاد، وقد توجّه للـ”متسلطين، قضاة الأرض، نواب الشعب”، وقال لهم “أنتم ملزمون، بصفتكم الرسمية ووفقا لمسؤولياتكم، أن تسعوا وراء المصلحة العامة. وقتكم ليس مكرساً لمصالحكم، وشغلكم ليس لكم، بل للدولة وللوطن الذي تمثلونه”. معلنا نيته لزيارة لبنان قريبا.