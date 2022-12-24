ميلاد مجيد من عرب نيوز

‏‎• قررنا في الصحيفة اصدار عدد خاص بهذه المناسبة تكريما لقرائنا المسيحيين الذين يحتفلون اليوم بميلاد السيد المسيح، وسوف نصدر عدد بالميلاد في كل عام اسوة بمعظم صحف العالم

‏‎• ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي اطلاقا، الخطوة هذه رمزية وصغيرة جدا مقارنة بالاصلاحات الاجتماعية والتسامح الديني الذي تعيشه المملكة تحت قيادة سمو سيدي ولي العهد الذي تعهد بعودة المملكة للاسلام المعتدل وعدم السماح بالتعايش مع اي افكار متطرفة.

‏‎• ولي العهد قام بالزيارات مع مختلف القيادات الدينية ومن بينهم اسقف كانتربري وبابا الاقباط ودعاهم لزيارة المملكة.

‏‎• الاصلاحات تشمل جوانب اجتماعية مثل رفع كل قوانين الوصاية ضد المراة، وهو امر يمكن ان تدرك قيمته حين تقارن المملكة بما يحصل في ايران، او منع طالبان الاخير للنساء من الدراسة في حين وصلت نسبة مشاركة المراة السعودية في سوق العمل فوق ٣٥٪؜.

‏‎• مبادرات عرب نيوز لا تشمل فقط المسيحيين، بل سبق وباركنا لليهود بعامهم الجديد، ويكتب لدينا الحاخام مارك شنايدر ورئيس مجلس اليهود العالمي رونالد رولاند ايمانا منا بان موقفنا من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو ليس ديني بل متعلق باراضي محتلة.

‏‎• سبق لعرب نيوز وان خصصت تقارير خاصة بالاقليات مثل الاقباط والدروز ويهود لبنان، كما سلطا الضوء على رجال الدين الذين يحرضون على الكراهية من كافة الديانات

‏‎• رسالتنا التي نقتبسها عن قيادتنا هي انه لا تسامح مع عدم التسامح.







