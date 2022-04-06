الأربعاء 5 رمضان 1443 ﻫ - 6 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتائج قريبة لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد

منذ 16 ساعة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

لفتت مصادر لـ”الجمهورية” بأن «مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تسير في طريقها الصحيح متوقعة ان تحقق نتائج قريبة».

وفي هذا السياق كشفت اوساط اقتصادية ان هناك احتمالا بأن يتم قريبا جدا توقيع اتفاق إطار بالاحرف الأولى بين لبنان وصندوق النقد الدولي اذا تم انجاز التفاهم على الخطوط العريضة والمفصلية، على أن يصبح الاتفاق نهائيا بعد أن تستكمل الدولة الإيفاء بما يتوجب عليها.

وعلمت «الجمهورية» انّ تقدما كبيرا حصل على مستوى المفاوضات بين وفد الصندوق والوفد المفاوض حيث تم الاتفاق على الاطر الاساسية لبرنامج الصندوق لكن النقاش لم يُحسم بالنسبة الى ما يتعلّق بالشروط المسبّقة التي يضعها الصندوق.

وعلمت «الجمهورية» ايضا ان الوفد سيجتمع برئيس الحكومة غدا في السرايا قبل سفره بعد غد الجمعة الى الولايات المتحدة، على ان الساعات المقبلة ستشهد زخماً كبيراً في محاولة لتوقيع اتفاق مبدئي وإلا فإنّ الامور ستذهب الى ما بعد سفر وفد الصندوق الى واشنطن واجتماعه مع مديرة الصندوق قبل اعطاء الجواب النهائي للحكومة اللبنانية والمرجّح ان يتم هذا في الاجتماعات التي ستستأنف الاثنين المقبل عن بعد.

وبحسب مصادر الوفد اللبناني فإن الصندوق شدّد اكثر من مرة على وجوب اصدار التشريعات للقوانين الاصلاحية التي يعتبرها ملحة واساسية في تنفيذ البرنامج الذي سيجزُّأ الى مراحل. وتسأل الحكومة اللبنانية عن اعطاء التزامات بما خص هذه القوانين مع تلمّس منحها وقتاً اضافياً للتشريع كون المجلس النيابي لم يعد لديه متسع من الوقت للعمل وهو اصبح على تماس مع موعد الانتخابات النيابية.

ومن المرجّح ان يضع رئيس الحكومة مجلس الوزراء الذي ينعقد ظهر اليوم في السرايا الحكومية في أجواء الاجتماعات مع صندوق النقد.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف
    ماذا في أسرار الصحف اليوم؟
    أزمة طحين بدأت تطرق الأبواب
    ربطة الخبز الى الـ 40 ألف؟!
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي “يجمّد” توظيفات باسيل!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كيليان مبابي
    مبابي قرّر البقاء في باريس سان جيرمان!
    جثث مدنيين ملقاة في الشوارع (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا.. ناجون من معارك بوتشا الطاحنة يروون حكايا من الخيال
    جبران باسيل
    باسيل غارق بأموال ابو زيد وحالم بأصوات أسود… استنفار في بعبدا للملمة التداعيات