نجاة صليبا: السلطة تتلاعب بكل الاستحقاقات بما يخدم مصالحها

اتّهمت النائب نجاة عون صليبا السلطة “بإعادة تجديد نفسها، والتلاعب بكل الاستحقاقات بما يخدم مصالحها”.

وقالت في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، إنها وزملاءها النواب التغييريين “أبلغوا الرئيس المكلف أثناء الاستشارات غير الملزمة ضرورة التعاطي بمسؤولية وبما ينص عليه الدستور في مسألة تشكيل الحكومة حتى يذكره التاريخ بالخير”، واستغربت “كيف أن هذه “المنظومة” تدور حول نفسها في هذا الموضوع، فتارةً يتقاذفون التهم وطوراً يقتسمون المغانم ويعقدون الصفقات”، وفق تعبيرها.

وفي ردها على اتهام نواب التغيير بعدم التنسيق مع القوى السيادية الأخرى، قالت عون إنه “عندما يكون هناك قانون يتطلب التوقيع عليه، وفي ما يتطلب التنسيق معنا، فنحن كنواب تغييريين جاهزون لنكون حاضرين لكل المسائل المهمة ولدينا الاستعداد للتعاون مع الجميع”.

الى ذلك، أشارت عون الى عدم تبلغها عن جلسة تشريعية قريبة لمناقشة القوانين المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكنها شددت على ضرورة تشكيل الحكومة المنوط بها توقيع الاتفاق مع الصندوق لأنه من دونها لا يمكن للبنان الحصول على المساعدات وهذا الأمر واضح من قبل المجتمع الدولي.