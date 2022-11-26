السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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نصار: السياحة الشتوية ستدرّ 1,5 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
وزير ​السياحة​ وليد نصار

وزير ​السياحة​ وليد نصار

نداء الوطن
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إذا كانت حملة “أهلا بهالطلّة” السياحية أدخلت الى البلاد 6.6 مليارات دولار خلال “الصيفية” التي امتدّت لفترة 3 اشهر جراء دخول نحو1,620,000 وافد، خرج منها نحو 2,5 مليار دولار وتمّ الإبقاء على 4,1 مليارات دولار في “فلك” الإقتصاد المحلّي، فإن حملة “عيدا عالشتوية” أو “عيديا عالشتوية” (للنساء)، ستكون بدورها مُحرّكة أيضاً للمؤسسات السياحية و”مُفَرملة” لمسار الدولار التصاعدي الذي لا يعرف حدوداً، بسبب ضخّ العملة النقدية الصعبة في الأسواق.

وتوقّع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار خلال حديثه الى “نداء الوطن” ان تؤدّي الحملة السياحية التي أطلقها “للشتوية” وفقاً لدراسة تمّ إعدادها، الى توافد “نحو 700 ألف سائح الى لبنان خلال فترة شهر ونصف الشهر لغاية 10 كانون الثاني، ما سيدرّ نحو 1.5 مليار دولار”.

وهذا الرقم برأيه “ليس صعب التحقيق كما يعتقد البعض”، موضحاً أن “نسبة 75% ستكون من اللبنانيين و25% من الجنسيات الأجنبية”، وبالأخص من الأردن ومصر والعراق وايران والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. أما نسبة السيّاح الأوروبيين المتوقّع قدومهم فستكون 10%.

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