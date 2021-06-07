نقيب الصيادلة لـ"صوت بيروت إنترناشونال": الوقت ينفذ وقد تصل الأمور إلى الاقفال التام

عندما تبلغ الشعب اللبناني انه يتحضر للدخول الى “جهنم” خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون اصبحت الكلمة “ترند” ومازالت تتصدر القائمة.

وفق الديانات السماوية تستقبل “جهنم” المعاقبين ولكن هذا الامر لا يمكن ان يشمل الشعب اللبناني باكمله ولا يمكن معاقبته على ما اقترفه اصحاب السلطة الذين باتوا يتحكمون بالمواطنين الذين اولوهم الثقة في صناديق الاقتراع مع الاخذ بالاعتبار ان هناك جزءا من اللبنانيين امتنع عن المشاركة.

يرى مصدر متابع للانهيار الذي بدأ يطال كافة مؤسسات الدولة ان المعضلة الاساسية والتي ستطيح بكل مقومات العيش هي “الطاقة” التي ستسبب الانهيار الشامل وسيكون القطاع الصحي اول ضحاياها الذي انقطعت عنه المستلزمات الاساسية لاجراء العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية وصولاَ الى الادوية.

مصدر في وزارة الصحة يربط الحل بالمصرف المركزي لافتاً الى ان وزير الصحة حمد حسن جال على كل المسؤولين الذي اكدوا رفض رفع الدعم عن هذا القطاع وتم الاتفاق على متابعته.

وبسؤاله عن النتائج التي تحققت من هذا التحرك اكد انهم وعدوا بتسلم الادوية من المستودعات خلال هذا الاسبوع وهي تكفي لفترة زمنية تترواح بين شهر و3 اشهر .

اما بالنسبة لموضوع مرضى غسيل الكلى وهاجس تسديد فواتير استشفائهم بالدولار الاميركي اعتبر المصدر ان هذا الامر لم يحصل حتى الآن ما لم يتم فتح الاعتمادات لها من قبل المصرف المركزي لافتاَ الى ان الادوية المخصصة لهؤلاء المرضى متوفرة في المستودعات.

وفي معرض حديثه عن الكهرباء التي قد يكون لها التأثير الكبير على عمل المستشفيات، شدد المصدر على ان تأمين التغذية الكهربائية مستمر ولن تخضع للتقنين القاسي وستكون لها الاولوية في ساعات التغذية.

في المحصلة لا اجوبة طالما ان مفاتيح الحل مفقودة بين المصرف المركزي ووزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية وحده المواطن يدفع ثمن المناكفات والاستراتيجية الخاطئة من مختلف الجهات فهل نصل الى مرحلة الموت في المنازل وعلى ابواب المستشفيات لاسيما بعد قرار تجمع اصحاب الصيدليات الاقفال “القسري” نهار الجمعة القادم بعد نفاذ مخزونهم من الادوية؟

نقيب الصيادلة غسان الامين عبر عن اسفه لما وصل اليه الوضع في حديثه لـ”صوت بيروت انترناشونال” لافتاً الى ان لبنان يعيش ازمة مالية واقتصادية وبالتالي على مصرف لبنان تحديد قيمة الدعم الذي بامكانه صرفه وبناء عليه يمكن تحديد الاولويات وكيفية تقسيم الفاتورة الدوائية حول نوع الادوية الواجب دعمها كلياً او جزئياً او رفع الدعم الكلي عن البعض الاخر لاسيما تلك التي لا تستعمل بشكل يومي وان لم يكن لدينا القدرة على ايجاد الدعم لا بد من ايجاد البدائل.

وعن موقف اصحاب الصيدليات لناحية الاقفال، اكد النقيب الامين الى انهم يعبرون عن وجعهم والمهم في مواجهة المرضى وعدم قدرتهم على تأمين الدواء لهم، لذا فهو يدعم مطالبهم، مشيرا الى ان الناس تظاهرت وكسرت ولم تتحرك الدولة لافتاً الى ان الوقت ينفذ وقد تصل الامور الى الاقفال التام مع فقدان ما تبقى من ادوية .