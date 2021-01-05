برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

هارون: لا وسائل مالية تتيح تأمين عدد أكبر من الأسرة لمواجهة الكارثة

منذ ساعة واحدة
نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​

نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​

الراي الكويتية
A A A
طباعة المقال

أفاد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، لـ«الراي»، بأنّ «60 مستشفى خاصاً حالياً يستقبل مرضى فيروس كورونا ويضم 850 سريراً بينها 300 للعناية الفائقة و550 سريراً عادياً، وقد وصلت القدرة الاستيعابية فيها الى نحو 90 في المئة، لكن التخوف الأشد من الموجة المقبلة بعد ليلة رأس السنة والتي ستشكل دفقاً لا تستطيع المستشفيات استيعابه.
نحن على سباق مع فيروس كورونا».

ويضيف: «لن نربح هذا السباق إذا استمر المواطنون في العيش بحالة إنكار لفيروس كورونا وبقيت تصرفاتهم على حالها.

حينها حتى لو أضفنا عدداً كبيراً من الأسرة وزدنا قدرتنا الاستيعابية فإن السباق سيكون خاسراً».

سُئل هارون عن سبب عدم تحوط المستشفيات مسبقاً لهذا السيناريو، فأجاب: «من واجب المستشفيات تأمين اسرة للمرضى بالطبع، لكن لها أيضاً حقوق ومستحقات على الدولة اللبنانية لم تدفعها حتى الساعة. وتجهيز مستشفى لزيادة قدرته الاستيعابية يتطلب استثمارات كبيرة يجب دفعها بالدولار على سعر السوق السوداء، وهذا ليس بالأمر السهل أبداً.

صحيح انه مطلوب تأمين عدد أكبر من الأسرة لمواجهة الكارثة الحالية والقادمة، لكن لا وسائل مالية تتيح ذلك».

    المزيد من الصحافة

    لبنان التعبئة العامة
    لبنان في قلب إعصار كورونا… ولا حكومة قريباً
    لبنان التعبئة العامة
    قرار المفرد والمزدوج إلى الواجهة من جديد؟
    النائب السابق وليد جنبلاط
    جنبلاط: الواقع الصحي بلغ حداً خطيراً لا يحتمل المزايدات السخيفة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جن - تعبيرية
    أمم الجان التي تسكن جوف الارض
    أدلة جديدة تؤكد تسبب كورونا بأضرار في القلب والرئتين
    هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين
    منزل رعب في أوهايو
    بالصور: ليست مشاهد سينمائية … هذه منازل الرعب الحقيقية