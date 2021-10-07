هدى الحسيني - متى يتشبه لبنان بدبي فيصبح دولة لا دويلات!؟

كل الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم امارة دبي، والشكر ليس ابن ساعته، انه منذ سنوات كثيرة وسوف يستمر لسنوات اكثر. الشكر الآن لأنه اظهر حرقة وغيرة على لبنان، فلم يرغب الا يشارك في حدث عالمي يقام على ارض دبي التي استعدت له منذ سنوات، لكن ليت لبنان لم يشارك ليعرف اللبنانيون اكثر, من أي طينة هؤلاء الذين يحكمونه. لم يكتفوا بسرقة الشعب، لم يكتفوا بتحويله الى غرباء في وطنهم وكأنهم لقطاء، لا احد يتعرف عليهم، يشحذون لقمة الخبز، وحبة الدواء، ويرسلون أطفالهم ليستعطوا على أبواب الأقل فقرا منهم.

اثرياء لبنان كثر، اذلوا الشعب وقبلنا، لكن ان يذلوا لبنان فهذا سكين يغرز في قلب كل لبناني. هؤلاء الذين يصرفون على اعراس أولادهم عشرات الملايين من الدولارات، رغم ان الكل يعرف قيمة رواتبهم، لو تبرع كل واحد منهم بمبلغ 50 الف دولار لجمعوا اكثر من 7 ملايين دولار كلفة مشاركة لبنان في اكسبو دبي وبكل كرامة. لكن هؤلاء الذين يحكمون لبنان ويسرقونه تعودوا على الاخذ ولا يعرفون العطاء. فالسرقة غير مكلفة لكن الكرامة غالية الثمن. وبكل وقاحة يتوجه وفد رسمي لافتتاح الجناح اللبناني وليقدموا ” التبولة” . اعتبروها من المواهب اللبنانية ومن الكفاءات ومن الاختراعات، ولم يخجل احدهم ، وهو عندما كان وزيرا للاتصالات اشترى مبنى لإحدى شركات الخليوي بمبلغ 75 مليون دولار، لكن صاحب المبنى قال انه قبض فقط مبلغ 25 مليون دولار، هذا الوزير وقف وسط الجناح بشعره اللامع ليثني على إنجازات الحكومة اللبنانية التي ” شاركت” في المعرض العالمي. لم يخجل من ان لا دخل لهم بالجناح، ونسي توجيه الشكر للشيخ محمد بن راشد على محبته الصادقة والكريمة للبنان، والتي هي بلا قيد او شرط.

لو ان رئيس الوزراء اللبناني الحالي بدل التعبير عن حزنه لدوس ايران وعملاؤها على سيادة لبنان بادخالها ” المازوت” من دون جمرك او ضريبة والسماح ل” حزب الله” ببيع اللبنانيين مواقف مراوغة ، رفض ادخال هذا السم الى لبنان من دون ان يدفع الحزب الرسوم المتوجبة عليه، لكان لبنان استطاع ان يدفع تكاليف جناحه في اكسبو دبي.

ثم تأتي فضيحة “وثائق باندورا”، فاذا برئيس الوزراء عينه يستخدم الملاذات الخارجية للتهرب من دفع الضرائب، ويبرر ابنه ان والده فعل ذلك، لأن تسجيل الشركات في هذه الدول اسهل واسرع ، وليس للتهرب من دفع الضرائب، هل يعني هذا ان رئيس الوزراء اللبناني سيدفع كل ما عليه من ضرائب متأخرة للخزينة اللبنانية؟ واذا كان كما وعد جاء ليبدأ بالإصلاح فقد تكون هذه أولى الخطوات ويجب ان تسري عليه وعلى كل المنظومة، التي لم يخطئ اللبنانيون بتسميتها بالفاسدة. وكنا نتهم اللبنانيين العاديين بأنهم يعانون ويتم اذلالهم من قبل السياسيين ويظلون يقسمون لهم:” بالدم، بالروح نفديك يا…” ، فاذا بأحد اشطر الإعلاميين الذي خصه رئيس الوزراء بأول حديث صحفي بعد تشكيل الوزارة يتجنب سؤاله عن بنك الإسكان. وليس من داع الآن لسرد قصة الاستدانة بفائدة 1.5 بالمائة وتشغيل المال الذي حرم منه شبانا يريدون بناء مستقبلهم، بفائدة تتجاوز 12 بالمائة. وقد سأل احدهم رئيس الوزراء الملياردير كيف يفعل ذلك فاجابه انه يعرف انه لم يخرق القانون، لكنه ارتكب عملا غير أخلاقي.

يضحكني من يقول ان دبي كانت صحراء والشيخ محمد حولها الى اجمل مدن العالم، وان لبنان كان سويسرا الشرق وصار الى ما هو عليه الان. نسي هؤلاء ان والد الشيخ محمد الشيخ راشد كان يرسم على الرمال دبي التي يحلم بها، وان ابنه البار بعد ان ثبت دولة النظام والقانون شرع في تحقيق أحلام والده واحلامه بحيث صارت دبي قبلة العالم كله، ثم هل نجد أي من أبناء دبي لا يغار على بلده او يفكر بالهجرة؟ اما في لبنان فلم يتأخر زعماء الميليشيات من تدمير كل شيء، وزاد الاحتلال السوري في نشر الفساد والغاء الولاء للبنان. وعندما زار مرة فاروق الشرع وكان وزيرا للخارجية لبنان، اخذه رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في جولة على ” سوليدير” وهو فخور بما انجز، فكان رد فعل الشرع : مجنون من يقوم بمثل هذا المشروع. ثم كان اغتيال الحريري، وانتشر ” حزب الله” يعيث خرابا في الدولة اللبنانية، وكما وجد الفلسطينيون والسوريون لبنانيين عملاء لهم، هكذا وجدت ايران الآن عملاء لبنانيين لها. لقذ احتل العراق الكويت بجحافله ولم يجد كويتيا واحدا يلقي على جنوده السلام ، في حين كان الاحتلال السوري يقرر عدد أعضاء مجلس النواب ويشكل الحكومات ويختار رؤساء الجمهورية. والآن جاءنا حسن نصرالله ليقول لنا ان كل أمواله واسلحته تأتي من ايران ” وطالما هناك دولارات في ايران هناك دولارات لدينا”، اذا كان الامر كذلك لماذا اعتمد حزب ” اشرف الناس” سرقة الدولة اللبنانية وتهريب كل ما هو مدعوم من أموال اللبنانيين الى سوريا، ولماذا يقول ان الازمة اللبنانية سببها حصار أميركي- إسرائيلي- خليجي؟ . ثم يطل علينا من يحمل صفة رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين ليهدد اللبنانيين : نحن حتى الان لم نخض معركة اخراج الولايات المتحدة الأميركية من أجهزة الدولة، ولكن اذا جاء اليوم المناسب وخضنا هذه المعركة سيشاهد اللبنانيون شيئا آخر.

ما رأيه لو يسرع بتقريب هذا اليوم ؟ وكأن الحزب ابقى اجهزة في الدولة. ماذا سيحل يكل الذين زج بهم في هذه الاجهزة؟ ويقول صفي الدين: ان كان هناك امر في اخر الدنيا يمكن ان يرفع الأعباء عن الناس ، سنذهب الى آخر الدنيا لنأتي به.

نرجوك ان تذهب ولا تعود لأنكم انتم العبء ولأن أكثرية اللبنانيين لم تعد تتحملكم وانتم تعرفون ذلك. منذ انفجار مرفأ بيروت وما تسبب به من سقوط قتلى وضحايا وتدمير ثلث العاصمة ونصرالله يطالب بتغيير المحقق العدلي طارق البيطار الذي يتولى التحقيق ويطبق الخناق، ويحرك الحزب كل عملائه لإيجاد ثغرات في القانون تخولهم رفع قضايا لوقف التحقيق او ” نقبع” القاضي كما هدد وفيق صفا وزير داخلية لبنان الحقيقي. لبى نداء نصرالله الطامعون بمنصب رئاسة الجمهورية وأيضا بمنصب رئاسة الوزراء. وهذا يؤكد ان العدالة في لبنان ليست حقا، وانما يجب القتال من اجلها. ولأن الاغتيالات سهلة في لبنان، الكل يعرف القاتل والكل يتظاهر انه لا يعرف، شعر أهالي ضحايا المرفأ بتأنيب ضمير مسبق وراود البعض التخلي عن المطالبة بحق الضحايا والكشف عمن اتى بنيترات الامونيوم – رغم انه معروف- خوفا من ان يرتكب ” المعروف” جريمة اغتيال القاضي البيطار.

لكن اذا ظلت الحكومة الجديدة تحت امرة حزب الله ومشغولة في التحضير للانتخابات كما يريد الثنائي الشيعي فعلى اللبنانيين الا يتفاجأوا، فكما عادت طالبان الى الحكم في أفغانستان، ستعود المنظومة الفاسدة نفسها، وعندها سنشكر فرنسا التي تبنت هذه الحكومة ، اذ ليست ايران من تستعمل لبنان لاهدافها، كذلك فرنسا تستعمل لبنان لاهدافها الإيرانية. لكن ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه.

نعود الى دبي والى التبرع الذي قدمه الشيخ محمد بن راشد، فأكد ما هو الخليج العربي الذي يهاجمه محور الممانعة ليل نهار من لبنان، وينعته وزير خارجية عنصري بالبدو، متجاهلا انه منذ ان سلم المسؤولون اللبنانيون حزب الله الدولة ، وامعنوا هم سرقة وفسادا، صار لبنان الذي كان بارزا في كل المحافل الدولية وكان رائدا في رعاية وتنظيم المعارض والمهرجانات والمؤتمرات، بحاجة الى من يسدد كلفة اشتراكه في اهم تجمع تجاري مالي، وثقافي في العالم. انها المذلة بعينها، ومثال يُدّرس لانحدار الدول نحو الفشل.

وهنا لا بد من التذكير بمشاركة الرئيس اللبناني ميشال عون قبل وباء كورونا، في اجتماع الدورة السنوية للأمم المتحدة بوفد من 160 شخصا بكلفة مليون دولار( من دفعها)، في الوقت الذي فات وزير خارجيته دفع رسم اشتراك لبنان في الأمم المتحدة حيث اغنى يوما شارل مالك الأمم المتحدة بخطبه، ولحقه غسان تويني بتحليلاته، مما تسبب بتعليق عضويته. ويجب التذكير أيضا برحلات جبران باسيل الى 148 عاصمة ومدينة في العالم بكلفة 4 ملايين دولار لم تعد باي نفع للبلد، الذي زادت عزلته عن المجتمع الدولي وخسر صداقات قديمة تعب عليها الاولون مع دول كانت دائما الى جانبه، وبالتأكيد لم تأت بأي نفع لاقتصاد لبنان صناعة، وزراعة، وخدمات كما يمكن ان تأتي عن طريق حدث عالمي مثل اكسبو 2020، كان يمكن ان يخسر لبنان فرصة حضوره بسبب سرقات اثرياء لبنان لولا تكرم الشيخ محمد بن راشد وهذا سيبقى جميلا في عنق كل لبناني باستثناء المافيا.

ولكن الذين زاروا جناح لبنان في دبي قالوا انه حزين واهم ما يعرض فيه بعض المشروبات، والحلويات، والاشغال اليدوية، ويمر معظم الزائرين بلا توقف ومن دون توقيع أي عقود لاستيراد ما يعرض، لأن القيمين على شؤون البلد لم يقفوا في وجه من اساء الى سمعته، وصدّر المخدرات بالمنتجات الزراعية، والغى الهيئات الرقابية الناظمة للمعايير والجودة، ومنع استقرارا هو الأساس في التصدير اذا حصل، وضرب صناعة السياحة التي كنا نتغنى بها، والى اجل غير مسمى.

كان على القيمين على جناح لبنان ان يرفعوا صورة الكسندرا نجار ابنة الثالثة من العمر التي راحت ضحية الانفجار، وصور فوج الاطفائية الذين تم ارسالهم الى الموت، وان يرفعوا صورة ما تبقى من سيلو القمح الذي تنوي دولة المافيا الآن هدمه وكأنها تريد محو اثار جريمة هزت العالم ولم تهز من يريد ان ” يقبع” القاضي البيطار.

مرة جديدة شكرا للشيخ محمد بن راشد، لكن ليته لم يتكرم على منظومة باعت لبنان بأبخس الأسعار.

لكن اذا ظلت الحكومة الجديدة تحت امرة حزب الله ومشغولة في التحضير للانتخابات كما يريد الثنائي الشيعي فعلى اللبنانيين الا يتفاجأوا، فكما عادت طالبان الى الحكم في أفغانستان، ستعود المنظومة الفاسدة نفسها، وعندها سنشكر فرنسا التي تبنت هذه الحكومة ، اذ ليست ايران من تستعمل لبنان لاهدافها، كذلك فرنسا تستعمل لبنان لاهدافها الإيرانية. لكن ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه.

نعود الى دبي والى التبرع الذي قدمه الشيخ محمد بن راشد، فأكد ما هو الخليج العربي الذي يهاجمه محور الممانعة ليل نهار من لبنان، وينعته وزير خارجية عنصري بالبدو، متجاهلا انه منذ ان سلم المسؤولون اللبنانيون حزب الله الدولة ، وامعنوا هم سرقة وفسادا، صار لبنان الذي كان بارزا في كل المحافل الدولية وكان رائدا في رعاية وتنظيم المعارض والمهرجانات والمؤتمرات، بحاجة الى من يسدد كلفة اشتراكه في اهم تجمع تجاري مالي، وثقافي في العالم. انها المذلة بعينها، ومثال يُدّرس لانحدار الدول نحو الفشل.

وهنا لا بد من التذكير بمشاركة الرئيس اللبناني ميشال عون قبل وباء كورونا، في اجتماع الدورة السنوية للأمم المتحدة بوفد من 160 شخصا بكلفة مليون دولار( من دفعها)، في الوقت الذي فات وزير خارجيته دفع رسم اشتراك لبنان في الأمم المتحدة حيث اغنى يوما شارل مالك الأمم المتحدة بخطبه، ولحقه غسان تويني بتحليلاته، مما تسبب بتعليق عضويته. ويجب التذكير أيضا برحلات جبران باسيل الى 148 عاصمة ومدينة في العالم بكلفة 4 ملايين دولار لم تعد باي نفع للبلد، الذي زادت عزلته عن المجتمع الدولي وخسر صداقات قديمة تعب عليها الاولون مع دول كانت دائما الى جانبه، وبالتأكيد لم تأت بأي نفع لاقتصاد لبنان صناعة، وزراعة، وخدمات كما يمكن ان تأتي عن طريق حدث عالمي مثل اكسبو 2020، كان يمكن ان يخسر لبنان فرصة حضوره بسبب سرقات اثرياء لبنان لولا تكرم الشيخ محمد بن راشد وهذا سيبقى جميلا في عنق كل لبناني باستثناء المافيا.

ولكن الذين زاروا جناح لبنان في دبي قالوا انه حزين واهم ما يعرض فيه بعض المشروبات، والحلويات، والاشغال اليدوية، ويمر معظم الزائرين بلا توقف ومن دون توقيع أي عقود لاستيراد ما يعرض، لأن القيمين على شؤون البلد لم يقفوا في وجه من اساء الى سمعته، وصدّر المخدرات بالمنتجات الزراعية، والغى الهيئات الرقابية الناظمة للمعايير والجودة، ومنع استقرارا هو الأساس في التصدير اذا حصل، وضرب صناعة السياحة التي كنا نتغنى بها، والى اجل غير مسمى.

كان على القيمين على جناح لبنان ان يرفعوا صورة الكسندرا نجار ابنة الثالثة من العمر التي راحت ضحية الانفجار، وصور فوج الاطفائية الذين تم ارسالهم الى الموت، وان يرفعوا صورة ما تبقى من سيلو القمح الذي تنوي دولة المافيا الآن هدمه وكأنها تريد محو اثار جريمة هزت العالم ولم تهز من يريد ان ” يقبع” القاضي البيطار.

مرة جديدة شكرا للشيخ محمد بن راشد، لكن ليته لم يتكرم على منظومة باعت لبنان بأبخس الأسعار.