السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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هذا السبب الرئيسي خلف ارتفاع الدولار

منذ 7 دقائق
الدولار

الدولار

الأنباء
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كشفت مصادر مطلعة عن سبب رئيسي خلف صعود الدولار بهذا الشكل السريع وغير المنطقي، وذكرت أن “جزءاً كبيراً من دولارات السوق اللبنانية تُهرّب إلى سوريا عبر الحدود من خلال صرّافين غير شرعيين، وجاءت هذه المعلومات بعد أخبار عن ارتفاع سعر صرف الدولار في الداخل السوري، والمطلوب من الجيش والقوى الأمنية اتخاذ قرار الحسم والتحرّك”.

أما وعن فتح مصرف لبنان اعتمادات لتفريغ بواخر فيول وصلت لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، فأشارت المصادر إلى أنه “من المفترض أن يفتح “المركزي” اعتمادات لبواخر الفيول مطلع الأسبوع المقبل، بقيمة تُقدّر بـ63 مليون دولار”.

إذا فإن لبنان يقف على أبواب الأعياد بانتظار المبادرات الخارجية التي قد تفتح كوّة في الجدار المقفل، لأن عدداً كبيراً من المعنيين فقدوا كل حسٍ للمسؤولية، ويتجاهلون كل المآسي التي يتخبّط بها المواطنون، الذين خسروا ثقتهم، وما عادوا ينتظرون أي تحرّك من قبل السلطة لتدارك الانهيار الكبير.

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