هذا ما جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ كواليس

وضعت مصادر إيرانيّة كل الكلام عن مشروع حرب أميركية إسرائيلية مشتركة ضد إيران وقوى المقاومة يأتي الرئيس الأميركي إلى المنطقة لوضع ترتيباتها وتشكيل تحالفاتها في دائرة الحرب النفسيّة والتلاعب بعقول حكام المنطقة لتوريطهم بتحالف عسكريّ أمنيّ لحماية كيان الاحتلال يدفعون فيها عنه الثمن في أية حرب مقبلة.

ـ خفايا

يقول مصدر نيابي إن عدد الوزراء الذين يمكن إعفاؤهم من مناصبهم ارتفع من 6 الى 12 مع تقدم احتمال اعتماد حكومة من 18 وزيراً فيتم إعفاء 6 وزراء وضم حقائبهم الى زملائهم واستبدال 6 وزراء بآخرين يعبرون عن التبديل التمثيلي الذي يعكسه المجلس النيابي الجديد للكتل الراغبة بالمشاركة.

صحيفة الجمهورية

ـ وصف متابع للوضع السياسي في لبنان أنّ قسماً من النواب التغييريين مخروق من جهة خارجية وقسم آخر مخروق من جهة محلية، أما الباقون فيعملون على القطعة.

ـ لم يستجب مسؤول سياسي لوساطة حليف له بتليين موقفه من الاستحقاق الحكومي فقيل له: نخشى أنك تتقصّد أن تخدم خصومك بتقديمك لهم أوراقا رابحة بالمجان.

ـ طُلب إلى سفيرة دولة أوروبية عدم إبلاغ مرجعيات سياسية بأي موقف لبلادها في ما يتعلق باستحقاق دستوري قريب والاكتفاء بجمع المعلومات فقط وإفادة دولتها.

صحيفة اللواء

ـ همس

يجزم مصدر على درجة من الثقة بأن 3 تشكيلات في جيب الرئيس المكلف، ليس من السهل على أحد رفضها كلها..

ـ غمز

يتحدث عارفون عن ان حدوداً رسمت للعلاقة مع تيّار حاكم، من قبل حزب حليف، على خلفية طلبات غير محتملة بعد انتهاء الانتخابات النيابية..

ـ لغز

يدور عتب بين جهات متعددة، حول مصاريف أو عمليات مالية، تضاربت نسب الاستفادة منها!

صحيفة النهار

ـ توزير مرشح شيعي تغييري

عُلم أن حديثاً يدور حول إمكان توزير مرشح شيعي تغييري في جبيل عبر تقاطع اتصالات من أكثر من جهة رئاسية وسياسية.

ـ انزعاج

انزعج محازبون وكثيرون من الاستفاضة في الحديث عن “الفكاهة” بين رئيس الجمهورية وبعض الكتل النيابية على هامش استشارات التكليف.

ـ قرارات مغايِرة

لوحظ أن حزبا قديما بدأ بعد الانتخابات يتخذ قرارات في الاستحقاقات المفصلية مغايرة للمرحلة السابقة انسجاماً مع رغبة محازبيه وأنصاره.

ـ سيّاح أجانب

سُجل وجود سياح أجانب للمرة الأولى منذ سنوات طويلة وبأعداد لابأس بها، وآخرهم من حاملي الجنسية الألمانية.

صحيفة نداء الوطن

ـ قالت شخصية دستورية إن لا معنى للربط بين أن يكون الرئيس ميقاتي رئيساً لحكومة تصريف الأعمال ورئيساً مكلفاً ذلك أن صفة التكليف تسقط حكماً في حال لم يشكل حكومة وفي حال انتهى العهد من دون انتخاب رئيس جديد. وقالت هذه الشخصية إنه إذا كان ميقاتي جدياً في التأليف يمكنه أن يقدم تشكيلته للرئيس عون خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء استشارات التأليف.

ـ لوحظ أن النائب السابق طلال أرسلان يلوذ بالصمت بعد خسارته في الإنتخابات خصوصاً أنه قد يخسر أيضاً المقعد الوزاري المحسوب عليه في أي تشكيلة حكومية جديدة.

ـ تساءلت مصادر مراقبة عما إذا كانت شركة أريبا التي يرأس مجلس إدارتها ماهر ميقاتي ابن رئيس الحكومة ستحصل على عقود جديدة من الدولة بعدما كانت طالتها انتقادات بسبب دورها في تحصيل رسوم الـ PCR.

الأنباء

المرجعية والبروتوكول

مرجعية سابقة لم تُدرج على قائمة زيارات بروتوكولية أساسية ما يثير الاستغراب.

سقوط بعد ساعات

مجموعة كتل نيابية وُلدت قيصرياً عشية الاستشارات وسقطت باختبار التضامن بعد ساعات.