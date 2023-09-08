هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

أُفيد أن السفير الفرنسي الجديد يتمتع بمعرفة وثيقة بالملف اللبناني، وقد طرح أسئلة على مَن التقاهم في غاية الأهمية.

عُلم أن السفراء والقائمين بالأعمال اللبنانيين عادوا إلى مراكز أعمالهم في الخارج بعد انتهاء إجازاتهم، ومعظمهم من دون عائلاتهم، وسجّلوا أبناءهم في المدارس اللبنانية بعد وقف معظم المساعدات التي كانت ممنوحة لهم.

أفادت معلومات أنه في مطلع الشهر الجاري تسلم الأمن العسكري السوري بدل الفرقة الرابعة الحدود من البقاع الى الشمال بعد موجة تهريب اشخاص وبضائع وممنوعات بشكل فاضح لكن الأمور تبدو ماضية على النهج نفسه.

الجمهورية

رفضت قوى المعارضة البحث في هوية رئيس الحكومة قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

عطلت إحدى الدوائر المعنية الإنتخابات في أكثر من هيئة نقابية بفعل مطالب لا يمكن القبول بترجمتها.

تضاربت التحليلات والتوقعات بشأن قرار مهم إتخذته الحكومة المستقيلة في جلستها أمس.

اللواء

تمكَّن رئيس حزب يميني من ممارسة ضغط معنوي على مرجعية روحية، وبدا التأثير واضحاً في اليوم التالي..

يأخذ حزب فاعل بعين الاعتبار بعض «الألاعيب البهلوانية لحليف على المحك، ولعبة الرسائل بينهما لم تتوقف.

استبعد مصدر مصرفي حصول ارتدادات سلبية على وضعية الدولار، ضمن الخط المقرَّر ربطه بلبنان مجدداً بالوكالات والمؤسسات المالية الدولية.

نداء الوطن

يشكو مقربون من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من طبيعة الحوار الحاصل بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و»حزب الله» لكونه اذا انتهى الى اتفاق على ترشيح فرنجية، فسيكون رئيساً ببرنامج جبران باسيل وشراكته «من الكبيرة الى الصغيرة».

تتسم التسريبات الصادرة من أكثر من مقر بارز، بالتناقض المريب. اذ يؤكد مقربون من مرشح أساسي غير مدني أنّ المشاورات الخارجية انتهت لمصلحته، فيما يصرّ المقربون من رئيس تيار بارز على أنّ الحوار مع حليفه انتهت الى اتفاق سيتمّ الكشف عنه قريباً.

يتردد أنّ تقرير وكالة سلامة الطيران حول سلامة مطار بيروت يتفاعل بشكل لافت، وهو السبب لوضع المطار على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، كما أنّ المعطيات تدل على أنّ الشبهات تحيط بملف تلزيم استثمار المطاعم والكافيتريات في مطار بيروت الدولي، الأمر الذي دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإعادة المناقصة إلى هيئة الشراء العام للتدقيق في مدى التزام المتعهد بدفتر الشروط الخاص بالمناقصة.

البناء

قال مصدر أمني في دير الزور إن كل الكلام عن إنهاء الاشتباكات بين الجماعات الكردية المسلحة ومسلحي العشائر العربية هو كلام إعلامي لا علاقة له بالواقع حيث الطرقات فارغة بين البلدات والمدن وداخلها وصوت إطلاق الرصاص يكاد يكون مسموعاً في كل مكان سواء بسبب الاشتباكات او ما يرافق المداهمات والاعتقالات.

قال مصدر نيابي إن الضمانات التي يتحدّث عنها بعض الأطراف تحت شعار تقديمها كشرط للموافقة على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري هي لزوم ما لا يلزم، لأنهم يعلمون أنها متضمنة في المبادرة، لكنهم يريدون تقديم تأكيدها بصفتها إنجازات تحققت بفضل شروطهم.