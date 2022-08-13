هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

يلاحظ غياب الزيارات واللقاءات من قبل حلفاء لحزب ممانع، منذ الإنتخابات النيابية الأخيرة، باستثناء وزير سابق

ثمة ترقب لموقف رئيس لقاء نيابي من الحراك الأخير لرئيس الحزب، في ظل بعض التساؤلات عن موقفه ودوره من هذا التحوّل المفاجئ

عُلم أنّه لأول مرة يجري الإعداد لتجنيس عدد من رعايا دولة غير عربية لها صلة بالملفّ اللبناني لوحظ انتشار تأجير مكاتب مجهّزة بالإنترنت والتكييف على الساعة، في ظلّ إقفال عدد كبير من المكاتب لمهندسين ومحامين ورجال أعمال بسبب الكهرباء وظروف البلد الراهنة.

نداء الوطن

فوتح «حزب الله» أثناء لقائه شخصية وازنة باسم صلاح حنين لرئاسة الجمهورية، فطلب مهلة لدرس «المواصفات».

علم ان لقاءات تعقد بعيداً من الاضواء بين مجموعة من النواب والشخصيات مع رئيس حزب مسيحي بغية تنسيق الموقف بملف الانتخابات الرئاسية.

سمعت شخصية سياسية ذات حيثية واسعة تقول في مجالسها الخاصة ان «حزب الله» غير قادر اليوم على انتخاب رئيس، ولذلك يجهد في العمل على انتخاب رئيس وسطي يؤمن الغطاء له رئيس «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.

بدأ البحث جدياً داخل اروقة المعارضة بضرورة تشكيل لجنة تنسيق بهدف الخروج بتصور مشترك لمواكبة الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي.

الأنباء

قطاع حيوي وأساسي في الدورة الاقتصادية يعود الى التأزم والحل سيكون كما في السابق من جيب اللبنانيين.

مرجعية مرشحة لخوض استحقاق اساسي تعود للانكفاء بعض الشيء بعدما كانت قد مهدت لحراك موسع ستقوم به.

اللواء

جرت اتصالات ببعض الشخصيات، مرجحة إسقاط نيابة 3 نواب حاليين لمصلحة مرشحين من 3 طوائف ومنطقتين..

حسب مصدر نيابي فإن البحث الجنبلاطي مع حزب الله حول مواصفات الرئيس تركز على المقبول وغير المقبول، قبل حسم الخيارات..

يمر الوضع في بلدة جبلية بحالة غير سويَّة، الأمر الذي يجعل التحالفات موضع رصد وعناية حفاظاً علی الاستقرار العام..

الجمهورية

وصف سياسي عتيق بعض ما يجري بين أبناء “أهل البيت” بأنّه أمر طبيعي في مرحلة الأمتار الأخيرة من نهاية “المشوار الواحد”.

يجسّ وزير سابق منقطع عن العمل السياسي منذ فترة إستعداد بعض الأطراف لتسويق إسمه كمرشح وسطي للرئاسة.

لاحظت أوساط سياسية أنّ وزيراً سابقاً حضر اجتماعاً مهماً بين حزبين، تمّ تكليفه بزيارة مرجع بارز لإطلاعه على فحوى الإجتماع.