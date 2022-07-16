هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

يُنقل أن جلسة المحاكمات التي كانت مقررة قبل يومين في قصر العدل في بعبدا ألغيت لتعذر نقل المساجين بسبب عدم توفر الآليات والمحروقات

عُلم أن زيارة ناشط سياسي شيعي من بلدة معروفة في جبيل لقائد مؤسسة أمنية بارزة حملت تأكيد وحرص العشائر على دعم هذه المؤسسة وقائدها

وزير سابق ونائب حالي “ممانع” أمضى وأسرته اسبوعاً على شاطىء منتجع فخم في دولة عربية

نائب بيروتي تلقى اتصالات من فاعليات اعتذرت منه على عدم انتخابه وشكرته على الخدمات التي يقدمها في العاصمة

يشكو نواب من زميل بيروتي يجول على جلسات اللجان ويكتفي بالتقاط الصور ولا يشارك في اي مناقشة.

نداء الوطن

كشفت معلومات ان النائب الياس بو صعب التقى عدداً من المسؤولين الإماراتيين محاولاً إقناعهم بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.

على رغم دعوات «القوات اللبنانية» المتكررة للنواب التغييريين والمستقلين للإتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية لم يظهر أن هناك من يقوم بدور الوسيط أو من يطرح الأسماء للإختيار، مع الإشارة إلى أن مواصفات البطريرك الراعي للرئيس الجديد ستقلّص الخيارات.

يتردد أن تمسك «التيار الوطني الحر» بوزارة الطاقة يعود إلى منع حصول أي تدقيق في الملفات والصفقات التي كانت تحصل والكشف عنها وإلى استمرار الإستفادة من الصفقات.

الجمهورية

دولة مجاورة معنية بالوضع اللبناني واستحقاقاته لا تعطي رأياً حاسماً في إنتخابات الرئاسة، بانتظار معرفة موقف حزب بارز على الساحة اللبنانية، لتبني على الشيء مقتضاه.

شغلت مصافحة بين زعيمين دولي وإقليمي الأوساط السياسية، لأنّها وضعت حداً لأقاويل عن توتر العلاقات بينهما.

تقول مصادر جهة سياسية إنّ هناك مرشحَين لرئاسة الجمهورية، واحدٌ “قريب من العقل والمنطق” فيما الآخر خرب البلد.

اللواء

ينتظر لبنان مجيء الوسيط الأميركي، قبل نهاية الشهر، ليُبنى على الشيء مقتضاه في ما خص الترسيم البحري، واستخراج الغاز!

تنمُّ سياسة حزب بارز عن رغبة قوية بعدم فك الارتباط مع تيّار مسيحي فاعل، في ضوء المتغيّرات الإقليمية والدولية المتدحرجة..

ارتفعت الأصوات الغاضبة من أداء وزير سيادي، في ما خصَّ مصير استحقاقات مالية، ودفعات موعودة، قبل إضراب الموظفين وخلاله!

الأنباء

ملف اغاثي سيسلك طريقه التنفيذي في ظل حراك دبلوماسي مرتقب على خط بيروت.

رغم الأزمة وتداعياتها الكبيرة تتنقل المهرجانات الصيفية والاحتفالات في معظم المناطق اللبنانية وسط مشاركة كثيفة ما يعكس ارادة الحياة لدى اللبنانيين رغم كل الصعاب.