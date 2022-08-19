هذا ما جاء في أسرار الصحف اليوم

النهار

عُلم أن أكثر من مسؤول لبناني تواجد في دول معنية بالملف اللبناني لأيام معدودة لاستطلاع الأجواء الرئاسية في لبنان وموقفها منها.

يتوقع أن يصل موفد روسي الى بيروت للقاء كبار المسؤولين وقيادات سياسية وحزبية من دون أن يكون هناك أي مبادرة روسية للحل في لبنان.

في ظل اتهام حزب ممانع وسائل اعلام بتلقي تمويل خليجي تبين ان معظم المواقع العاملة في لبنان تمتنع عن نشر اي خبر مسيء الى الحزب الممانع بسبب تنسيق وتمويل من تحت الطاولة.

الجمهورية

إقترح البعض على مرجع عالٍ يتعرّض لهجوم وانتقادات مُقاضاة المتعرِّضين له مؤكدين أنّ القانون إلى جانبه في شكل حاسم.

لوحظ مشاركة رسميّين في مؤتمر لهيئة شبه رسمية يقوم حول مرجعيتها نزاع قضائي بين فريقين يدعي كل منهما.

تبلغت مراجع محلية أن جواباً إقليمياً لمرجعية أوروبية حول مسألة حساسة جداً إتّسَم بالإيجابية.

اللواء

أبلغت دولة كبرى المفاوضين بين لبنان وإسرائيل من أجل الترسيم البحري أن خيارات التصعيد لا يجوز أن تبقى على الطاولة لحدوث خرق حقيقي..

لا يُبدي قطب وسطي اكتراثاً ببعض المواقف المسيحية، القريبة أو البعيدة، لأن المهم هو الابتعاد عن السجالات، لئلا تنعكس على الوضع في المنطقة..

ثمة خلاف حول تحديد سعر صرف الدولار الجمركي بين مراجع عدّة، وبين الفريق المصرفي – الوزاري المعني.

نداء الوطن

تبين ان أحــد التيارات السياســية الطاعنــة بنتائج الإنتخابات النيابية يتولى التنسيق اللوجستي بين المجلس الدستوري ومؤسســة كهرباء لبنان لتأمين التيار الكهربائي لمقر المجلس الدستوري خلال دوام الاعضاء للنظر بالطعون الانتخابية.

تجــرى مفاوضــات بين إحدى شركات الترابة ومؤسسة كهرباء لبنان للوصول إلى اتفاق يقضي باستيراد الشركة للفيول لتشغيل معمل الجية الذي يغذي معمل الترابة بخط طوارئ.

ثمة حديث عن ان مصرف لبنان قد تلقى جواباً من هيئة الشراء العام يعلق خضوعه مرحلياً لاحكام قانون الشراء العام.

البناء

كشفت مصادر أوروبيّة عن مسعى لتأسيس صندوق للضمانات الماليّة التي ستحصل عليها إيران في الاتفاق النوويّ لتعويضها في حال الانسحاب الأميركيّ من الاتفاق مجدداً، وأن أوروبا ودول الخليج ستشكلان نواة هذا الصندوق وأن المبلغ المقدّر قد يصل الى مئة مليار دولار.

قالت مصادر نيابية إن ما سُمّي بنواب المعارضة بعد الانتخابات أو الأكثرية الجديدة تحوّلوا الى عشرة تكتلات يصل حجم بعضها الى نائبين فقط وأن بين صفوفها سبعة مرشحين يقومون بتسويق أسمائهم وسيبقون يفعلون ذلك حتى آخر جلسة انتخاب رئاسية.

الأنباء

خطوة مالية أساسية تحوّلت إلى كرة تتقاذها السلطات المعنية تهرّباً من اقرارها.

كان لافتاً رفع الغطاء الرسمي عن خطوة أحد المسؤولين والاكتفاء بالدعم المعنوي لا العملي له.