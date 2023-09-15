هذا ما جاء في أسرار الصحف

النهار

يستغرب النائب غسان سكاف بعد عودته من زيارة الكويت أسباب “التباعد” في العلاقات ويقترح تحويل اللجنة الخماسية إلى سداسية واشراك دولة الكويت بها لأنها دولة صديقة ووقفت إلى جانب لبنان منذ زمن بعيد ومن دون ضجيج إعلامي.

يعتبر البعض أن زيارة النائب محمد رعد إلى بنشعي ولقاءه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه وتعمد توزيع الخبر والصورة، جاءا كرد على التأويلات التي رافقت لقاء الأول قائد الجيش.

يتردد أن أحد النواب قد يزور مرجعية مسيحية حزبية على خلفية التباينات و”التنقيرات” من قِبل حزبه والمرجعية المذكورة عندما تهدأ الأمور.

عُلم أن مرجعاً سياسياً كان عنيفاً وحازماً في لقائه الموفد الفرنسي جان – إيف لودريان، عندما قال له: “احزموا أمركم ولا تستمعوا لأحد.

الجمهورية

يشكو المواطنون من حجم الفساد في أكثر من مؤسسة خدماتية دخل اليها السماسرة من دوائر ومؤسسات أخرى عاطلة عن العمل.

أجرى مسؤول في موقع حيوي لقاءات بعيداً من الأضواء مع شخصيات مالية خلال زيارته لدولة عربية أخيراً بعدما مدّد إقامته.

لاحظت أوساط سياسية مدى إمساك إحدى الدول الخليجية بزمام الأمور على الصعيد الخليجي زيارة سفير وبدا واضحاً زيارة سفير عُيِّن جديداً لسفيرها في نفس الدولة.

اللواء

اتخذت الاجتماعات المعلنة والبعيدة، عن الأضواء لوقف تداعيات النزوح السوري، قرارات جريئة، بقيت في عهدة الوزارات المعنية..

تتولى جهات محلية، مسلَّحة حماية المعابر في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالتالي، هي من يتحكم بالتدفقات البشرية، عبرها..

فوجئ نواب التقوا بعثة صندوق النقد الدولي أن التركيز ينصب على مصير الودائع، لا سيما ذات الأرقام المليونية!

نداء الوطن

يتردّد أنّ رئيس كتلة نيابية نقل إلى قيادة حزبه بعد لقائه مسؤولاً رفيعاً غير مدني، قول الأخير إنّ تقديرات «الحزب» عنه مخطئة.

حرص دبلوماسي بارز على الاتّصال شخصياً بكل النواب الذين شاركوا في لقاء سياسي عقد في دارته.

يقوم منسّق الحكومة لدى اليونيفيل العميد منير شحادة بتسويق اسمه لدى رئيس الحكومة وبتغطية من قائد اليونيفيل ليبقى في وظيفته بالصفة المدنية بعد أن يحال على التقاعد أواخر الشهر الحالي.

البناء

قال مصدر فلسطيني قيادي يتابع مسار أحداث عين الحلوة إن ما أظهرته التطوّرات يؤكد أن التفجير كان بمبادرة من الجماعات الإسلامية ضمن خطة تضمّنت عودة المبعدين، وكان اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ضمن الخطة وأن حركة حماس كانت تؤيّد تفاهم وقف النار وتسليم المطلوبين إلى أن شعرت بأن حركة فتح تريد توظيف التأييد لحسم عسكري تخشى حماس أن يُغيّر توازنات المخيم وأن تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري أعاد الأمور إلى نصاب التفاهم الأصلي التزام فتح بوقف النار ومساهمة حماس بتسليم المطلوبين

قال مصدر نيابي إن اجتماع نواب الطائفة السنيّة في السفارة السعودية بحضور المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي وليد البخاري مع المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان كان بروفة للحوار النيابي الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأن المشاركين يمثلون عملياً كل الاتجاهات من معارضي الحوار المشاركين في جبهة المواجهة وترشيح ميشال معوّض وجهاد أزعور، وكذلك مؤيدي ترشيح سليمان فرنجية ومؤيدي الحوار

الأنباء

يشكو موظفون في وزارة أساسية من أنهم باتوا يعملون في خدمة السماسرة.