هكتور حجّار: البطاقة التمويلية "افتراضية"

كان متوافقاً عليه بين الحكومة ومجلس النواب، إطلاق شبكة الدعم للحماية الإجتماعية في بداية الشهر، على أن يتمّ بعدها في الجلسة ‏التشريعية لمجلس النواب إقرار التعديلات على اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم ‏شبكة الأمان الاجتماعي استجابة لجائحة كوفيد – 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان ورفع الدعم‎.‎

وقال وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجّار لـ”نداء الوطن”: “صحيح أنّ تشريع التعديل جاء متأخراً ولكن برنامجَي “أمان” و”البطاقة ‏التمويلية” أطلقا في بداية الشهر وبدأ التسجيل على شبكة دعم للحماية الإجتماعية منذ ذلك التاريخ”. وحول التعديلات التي أجريت قال ‏إنها “كانت طفيفة، وأعدّتها وزارة الشؤون الإجتماعية حيث جرى إقرارها في الجلسة التشريعية لمجلس النواب (أمس الأول) فأقرّت ‏بذلك البطاقة التمويلية‎”.‎

لكن كيف ستسير العملية بعد التسجيل، ومتى يبدأ المستفيدون الحصول على الدفعات الشهرية التي تستحقّ لهم؟ حول ذلك، أوضح ‏حجّار أن “فترة التسجيل الكترونياً على الشبكة ستستمرّ لشهرين (اي كانون الأول وكانون الثاني)، على أن يتمّ في الشهر الثالث بدء ‏الزيارات المنزلية للتأكّد من صحة المعلومات ومن أن مقدّم الطلب يستحقّ المساعدة‎”.‎

أما الإستفادة فعلياً من البرنامج فستكون كما أوضح حجّار “في بداية شهر آذار، فيحصل المستحق للمساعدة، على حصته مع مفعول ‏رجعي أي عن كانون الثاني وشباط بالإضافة إلى آذار‎”.‎

وبالنسبة الى قرض البنك الدولي البالغ 247 مليون دولار، أشار حجّار الى أنه “قرض طويل الأمد مع فوائد بسيطة”. أما عن كيفية ‏التسديد أو تحويل الأموال، فأوضح أنه “رغم أنها تسمى بطاقة أمان وبطاقة تمويلية ولكن فعلياً لن يحصل المستفيد على بطاقة ‏‏”ملموسة”، بل افتراضية وذلك بعد قبول الطلب يصار إلى إدراج اسم المستحقّ على اللائحة، وإعلامه بقبوله وسؤاله عن امكانية أو ‏مكان ايداع المال الذي سيحصل عليه شهرياً من خلال مراكز تحويل الأموال”، وذلك لمدة عام‎.‎

وتضمّ شبكة “دعم” التي يتمّ التسجيل عليها الكترونياً، برنامجين لمساعدة الأسر اللبنانية على مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية ‏الحالية وكوفيد 19 والتخفيف من وطأة رفع الدعم وغلاء الأسعار‎.‎

البرنامج الأول: برنامج الشبكة الإجتماعية “أمان” المموّل من البنك الدولي والذي يستهدف 150 ألف عائلة لبنانية من الأسر الأكثر ‏فقراً، وسيحصل كل فرد في الأسرة على مبلغ شهري بقيمة 20 دولاراً أميركياً (6 أفراد للأسرة كحدّ أقصى)، ومبلغ ثابت بقيمة 25 ‏دولاراً اميركي للأسرة الواحدة‎.‎

ويؤمن هذا البرنامج ايضاً تحويلات نقدية لتغطية النفقات المباشرة للدراسة لـ87 ألف طالب تتراوح اعمارهم بين 13 و 18 سنة من ‏الأسر المستفيدة والمسجلة في المدارس الرسمية بمساريها العام والمهني، تتراوح بين 200 و 300 دولار أميركي لكل تلميذ عن كل ‏العام الدراسي، إضافة الى الرسوم المدرسية التي تدفع مباشرة للمدرسة. ويتمّ دفع التحويلات ضمن برنامج أمان بالدولار الأميركي‎.‎

البرنامج الثاني: برنامج التغطيات الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بالبطاقة التمويلية. ويستهدف الأسر اللبنانية المقيمة في لبنان ‏باستثناء الأسر المستفيدة من برنامجي “أمان” و”حياة” والأسر الميسورة‎.‎

وسيحصل صاحب الحق على مبلغ شهري بقيمة 25 دولاراً أميركياً عن كل فرد من أفراد الأسرة، اضافة الى مبلغ 15 دولاراً أميركياً ‏لكل شخص في الأسرة يتجاوز عمره الـ64 سنة، على ألا يتعدّى المبلغ للأسرة الواحدة 126 دولاراً أميركياً. أما طريقة الدفع، فتتمّ ‏بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق منصة “صيرفة‎”.‎

وبالنسبة الى المستندات المطلوبة: الهوية اللبنانية لكل فرد، جواز سفر لبناني لكل فرد ودفاتر تسجيل السيارات الخاصة، ومعلومات ‏عن الحسابات المصرفية لكل افراد الأسرة ورقم ضريبة الدخل، إن وجد. وتعتبر السرية المصرفية للأسر التي تقدّمت بطلبات التسجيل ‏مرفوعة حكماً‎.‎

أما الأسر الميسورة غير المؤهّلة للاستفادة من الدعم فحددت كما يلي‎:‎

‎- ‎تلك التي يفوق مجموع دخلها السنوي الـ10 آلاف دولار “فريش” أو ما يعادله بالليرة بحسب سعر الصرف على منصّة “صيرفة‎”.‎

‎- ‎الأسر التي تفوق قيمة ودائعها المصرفية في لبنان والخارج بتاريخ 30 حزيران 2021 الـ10 آلاف دولار نقداً‎.‎

‎- ‎أفراد الأسر المقيمة حالياً خارج لبنان لفترة تزيد عن 90 يوماً من تاريخ 1 حزيران 2020، باستثناء الأفراد الذين هم دون الـ23 ‏سنة‎.‎

‎- ‎الأسر التي تدفع بدل ايجار سنوي يفوق الـ3500 دولار فريش‎.‎

‎- ‎الأسر التي تملك 3 سيارات أو أكثر ومسجلة بعد العام 2018 وموديل 2017 أو أكثر‎.‎

‎- ‎من لديه مدبّرة منزلية من الجنسية الأجنبية، الا اذا كان سبب استقدامها مساعدة مسنّ أو أشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة‎.‎