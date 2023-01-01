هل اقترب انتخاب الرئيس؟

أشار النائب غسان سكاف إلى أنّ التحدي الأبرز الذي يواجه اللبنانيين في ٢٠٢٣ يكمن بالدرجة الأولى في انتخاب رئيس الجمهورية‎.‎

وقال سكاف في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “إذا تمكنّا من انتخاب الرئيس مطلع السنة الجديدة نكون بدأنا نتلّمس الطريق لحل ‏كل مشاكلنا. فمع إنجاز الاستحقاق الرئاسي تصبح الأمور كلّها على الخط المستقيم”، مبدياً تفاؤله بأنّه من خلال الجهود التي يقوم بها ‏يمكن التوصّل إلى الحل المنشود. أمّا في حال فشل المساعي فهذا يعني الدخول في المجهول، وتفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه بكثير‎.‎

وكشف سكاف عن تكثيف الاتصالات واللقاءات بعيداً عن الإعلام بهدف الوصول إلى حل، مضيفاً: “إذا استطعنا انتخاب الرئيس، ‏ودخلنا بعملية تشكيل حكومة فاعلة لن تكون هناك صعوبة في معالجة الأزمة الاقتصادية لأنّه يستحيل معالجة الوضع الاقتصادي ‏بحكومة تصريف أعمال، وخاصة إذا استمرينا من دون رئيس للجمهورية”، منتقداً التركيز على الدعم الخارجي قائلاً: “صحيح أنّنا ‏بحاجة لهذا الدعم، ومدّ يد المساعدة للخروج من هذه الأزمة، لكنّنا لا يمكن أن نعوّل عليه قبل أن نساعد أنفسنا، فلا يجوز أن نبقى ‏مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئاً بانتظار الخارج‎”.‎

وتطرّق سكاف إلى مساعٍ يقوم بها مع عدد من النواب تندرج بهذا الاطار، واعداً بالكشف عن نتائج هذه المساعي عندما تصل إلى ‏أهدافها تجنباً لحرق المراحل، لافتاً إلى زيارات سيقوم بها الأسبوع المقبل لكل من البطريرك مار بشارة الراعي والرئيس نبيه بري، ‏وممثلين عن “حزب الله” من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة‎.‎