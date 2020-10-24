هل تبتلع التسويات السياسية نتائج تحقيقات انفجاري المرفأ وعين قانا؟

آخر خبر عن إنفجار مرفأ بيروت الذي خلّف خسائر بالارواح واضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة والمفترض ان يبقى متصدّرا عناوين السياسة المحلية حتى محاسبة الفاعلين، نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” امس الاول عن ان تحقيقاً محليا في الانفجار المُدمّر لم ينتج عنه ايّ نتائج موثوق بها، بعد أكثر من شهرين وان التدخّلات السياسية المرفقة بالتقصير المتجذّر في النظام القضائي جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد.

ومن المفترض ان يُشكّل إنفجار المرفأ عنوان اجتماع “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، الأسبوع المقبل، لجهة حضّ السلطات اللبنانية على دعوة “الأمم المتحدة” إلى إجراء تحقيق مستقلّ لتحديد أسباب الانفجار والجهات المسؤولة عنه، علماً ان التحقيقات المتواصلة لم تُحدد حتى اليوم السبب الحقيقي وراء الانفجار، مع ان المسؤولين اللبنانيين اعطوا مهلة خمسة ايام لكشف ملابسات “اليوم الاسود” (4 اب) في تاريخ لبنان واللبنانيين.

وكما في مرفأ بيروت، كذلك في انفجار عين قانا جنوباً الذي وقع منذ قرابة الشهر ولم تعرف حتى اليوم اسبابه. واذا كان انفجار المرفأ يخضع لتحقيقات من الجهات الرسمية-وهو ما يعطينا املاً ولو ضئيلاً بمعرفة ما حصل فيه من الالف حتى الياء، الا ان انفجار عين قانا سيبقى “لغزاً” لن تحلّه الجهات الرسمية التي “تخلّت” عن صلاحياتها بالتحقيق ولو ان القراءات والتحليلات صبّت جميعها في خانة انه انفجار استهدف مخزن سلاح تابع لـ”حزب الله”.

على اي حال، اجتمعت اوساط سياسية واقتصادية عبر “المركزية” على السؤال “لماذا يغيب الانفجاران وغيرهما من الانفجارات المشبوهة والملتبسة عن اهتمامات المسؤولين؟ لماذا لم يأتِ احد من المسؤولين على ذكر الوضع الامني من زاوية الانفجارات، حتى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ملأ رسالته الاخيرة الى اللبنانيين اسئلة الا السؤال الامني ومصير التفجير الزلزال؟

والى جانب الانفجارات الغامضة التي تُشبه الى حدّ ما الانفجارات المتنقّلة في طهران من دون ان تُعرف اسبابها، استغربت الاوساط السياسية غياب موضوع الفلتان الامني عن اجندة المسؤولين السياسيين ومواقفهم، فما حصل في مدينة بعلبك منذ اسابيع بين العشائر، حيث غزت مشاهد “الهَيبة” واطلاق النار والعراضات العسكرية بالسلاح الثقيل والمتوسط مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة، لم “يستفزّ” السياسيين الذين لم ينبسوا ببنت شفّة حول ما يحصل في منطقة تقع ضمن الاراضي اللبنانية”.

ولفتت الى “ان حال الفلتان الامني في اكثر من منطقة، يُضاف اليها ارتفاع معدلات السرقات والجريمة كنتيجة لتردّي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية يؤكد ان لا استقرار امنيا في لبنان على رغم الجهود الجبّارة التي يبذلها الجيش والقوى الامنية”.

وعليه، ابدت الاوساط خشيتها من ان تبتلع التسويات السياسية التي تحاك راهنا نتائج التحقيقات في تفجيري المرفأ وعين قانا، مشددة على “ضرورة ان تولي الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري ملف الاستقرار الامني اضافة الى المالي والاقتصادي الاهمية اللازمة، والا على الدنيا السلام، ومشاهد الهَيبة لن تقتصر فقط على بعلبك بل ستمتد الى مناطق اخرى”.