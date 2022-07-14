الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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هل تبقى الأمور على حالها حتى نهاية العهد؟

منذ دقيقتين
لبنان

لبنان

الأنباء
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في ظل السقف العالي لبيان رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، علّق النائب ياسين ياسين بالقول: “يبدو ان الرئيسين ميشال عون وميقاتي يعرفان جيداً ماذا يريدان”، وقال إنهم كنواب جدد عندما التقوا الرئيس المكلف “لمسوا منه عدم الجدية في تشكيل الحكومة، وأن الامور ستبقى هكذا حتى نهاية العهد، وكان جوابهم بضرورة عدم إضاعة الوقت لأن الاقتصاد منهار ووضع البلد غير مقبول بتاتاً”، واصفاً ما يجري “بلعبة سياسية يحاولون تزيينها ببعض البيانات والتصاريح المنمقة وكل ذلك على حساب الناس ووجع الناس، فلا عون ولا ميقاتي يريدان تشكيل الحكومة”.

واعتبر ياسين في حديثٍ لـ”الأنباء” الالكترونية، أنّ “لا حل الا بالتغيير، ففي انتخابات ٢٠٢٢ استطعنا ان نخرق بنسبة ١٠ في المئة، على أمل ان يحصل التغيير مستقبلا”، متوقعاً أن تكون الأمور في الأشهر الثلاث المقبلة أكثر صعوبة من السنتين الماضيتين، لافتاً إلى “كلام عن رفع الدعم بالكامل عن المحروقات وعن رغيف الخبز تحت مسمى ترشيد الدعم، معتبراً أنهم لا يريدون ان يساعدوا أحدا حتى المزارع والفلاح الذي يشتري البذار بالعملة الصعبة ولا يجد سوقاً لتصريف انتاجه”.

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