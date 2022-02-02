هل تمّر “الموازنة” من دون ارتدادات سلبية؟

عاد الرئيس نجيب ميقاتي والوفد الوزاري المرافق من انقرة ليل امس، على ان يترأس اليوم في السرايا الحكومية جلسة جديدة لمجلس الوزراء لاستكمال درس مشروع الموازنة تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب. ويتوقع ان يستمع المجلس مجددا الى وزير الطاقة وليد فياض الذي وعد بتقديم مزيد من الايضاحات حول اسباب طلب سلفة الخزينة. وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “يبدو لنا حتى الآن ان هذه السلفة هي لتغطية رواتب وفيول فقط ولا تؤسس الى حل يوقِف الحاجة لإعطاء سلف من الخزينة”.

وحول الدولار الجمركي قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان “مقاربة هذا الامر منقوصة فلم تُعرض علينا دراسة محددة وسيناريوهات لرفع الدولار الجمركي تُحاكي المنصات المقترحة، وهناك عدد من المواد داخل الموازنة تعاني من المشكلة نفسها لكن إقرارها حتمي وبأسرع ما يمكن مع التقليل قدر الامكان من البنود المرهقة للمواطن”.

واضافت المصادر: “عموماً الموازنة بلا رؤية وبلا روح وتفتقد الى النفس التطلعي والاصلاحي لكن أشرّ منها أنه لا بد منها، لذلك فالتوجه هو الى انجازها قبل نهاية هذا الاسبوع لتحال الاسبوع المقبل الى لجنة المال والموازنة من اجل درسها”.

وقالت المصادر: “اذا مرّت الموازنة بانعكاس ايجابي “صفر” ومن دون ارتدادات سلبية يكون “بيتنا بالقلعة” فنحن نعلم اننا لا نستطيع الآن التأسيس لوضع مالي واقتصادي ونقدي والمطلوب هو تقطيع هذه الازمة بأقل ضرر”.