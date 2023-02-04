السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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هل تُعقد جلسات تشريعيّة؟

منذ ساعة واحدة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

الأنباء
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أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه برّي يترقّب المشهد، ويسعى من خلال اتصالاته مع القوى السياسية ولقاءاته الجارية في عين التينة للوصول إلى إحداث هذا التبدّل الإيجابي الذي يقود إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ويبقى مفتاح الدعوات إلى جلسات انتخابية بيده”.

لكن خواجة تطرّق، إلى نقطة مهمة، وهي “تشريع الضرورة”، وكشف في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن “ثمّة جلسات نيابية تشريعية من المنتظر أن تعقد في مجلس النواب، لتشريع عدد من القوانين الضرورية والحياتية، كالانتخابات البلدية، استقلالية القضاء، وغيرها من الملفات التي لا تحتمل تأجيلاً، وبري سيدعو إلى هذه الجلسات متى اكتملت المواد”.

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