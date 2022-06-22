هل حسمت القوات قرارها بشأن إسم رئيس الحكومة المكلّف؟

من المرتقب أن تعقد تكتّل “الجمهورية القوية” اجتماعًا اليوم تكشف فيه عن قرارها بشأن إسم رئيس الحكومة المكلّف.

وأشار عضو الكتلة زياد الحواط إلى أن “التسمية غير محسومة بعد، لكننا مع تجميع قوى المعارضة والاتفاق على اسم موحّد، وهذه القوى إذا اجتمعت تستطيع تحقيق أكثرية نيابية”.

ولفت في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “القوات اللبنانية وضعت خارطة طريق على صعيد الحكومة ورئاستها، وطالما أن الاسم المطروح يتمتع بالفكر السيادي لتحرير الدولة من سطوة حزب الله والتيار الوطني الحر، ويتفق على إستعادة علاقات لبنان مع العالم العربي والمجتمع الدولي، فعندها يتم الاتفاق عليه”، آملاً أن تنجح الاتصالات مع مختلف قوى المعارضة والتغيير للاتفاق على التسمية.

وشدد الحواط على أن كل فريق وحده غير قادر على المواجهة، التي تتطلّب التكاتف لإنقاذ لبنان.