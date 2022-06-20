هل سنشهد الخميس رئيساً مكلفاً لتشكيل حكومة عمرها 4 أشهر؟

ينتظر ان تحصل الخميس المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 أيار الفائت، والتي قد لا يتعدى عمرها أربعة اشهر، اذا سارت أمور تشكيلها بسلاسة وسريعا، لأن ولاية الرئيس ميشال عون تنتهي عند منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل، ومن بعدها تتحول تلقائيا الى حكومة تصريف أعمال، ريثما يكلف الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيس عون من يتم تكليفه لتشكيل الحكومة، إذا تم انتخاب رئيس جديد خلال مهلة الستين يوما التي تسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي. فهل ستسير الأمور على ما يرام دستوريا؟

يلاحظ ان الحكومات في لبنان بعد اتفاق الطائف استغرق تشكيل كل منها من يومين إلى سنة الا خمسين يوما، فأول حكومة شكلها الرئيس سليم الحص استغرقت عملية تشكيلها 13 يوما، تلتها حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1991 واستغرق تشكيلها خمسة ايام فحكومة الرئيس رشيد الصلح 1992 التي استغرقت عملية تشكيلها 4 أيام، بينما استغرق تشكيل حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاولى 8 أيام.

اما الحكومة الثانية للرئيس رفيق الحريري والخامسة في حكومات ما بعد الطائف فقد استغرق تشكيلها اربعة ايام فقط، بينما استغرق تشكيل الحكومة الحريرية الثالثة 14 يوما.

الحكومات الست التي ابصرت النور في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي (1989 – 1998)، استغرق تشكيلها 48 يوما فقط.

اما في عهد الرئيس اميل لحود (1998 – 2007) فقد استغرق تشكيل الحكومة الاولى برئاسة الرئيس سليم الحص والسابعة في تعداد حكومات ما بعد اتفاق الطائف يومان فقط، بينما استغرق تشكيل حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاولى في عهد لحود والثامنة بعد الطائف أربعة ايام، ولم تتجاوز عملية تشكيل الحكومة الحريرية الثانية في عهد لحود والتاسعة بعد الطائف اليومين، بينما استغرق تشكيل حكومة الرئيس عمر كرامي بعدها ثمانية ايام، وشكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومته الاولي والحادية عشرة بعد الطائف في خمسة ايام فقط، وأعقبتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي استلزمت 20 يوما لولادتها، ثم كانت حكومة السنيورة الثانية والثالثة عشر في تعداد حكومات ما بعد الطائف والأولى في عهد الرئيس ميشال سليمان (2008 – 2014) والتي استغرقت ولادتها 45 يوما، لتعقبها حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى والثانية في عهد الرئيس سليمان واستغرقت عملية تشكيلها 135 يوما، بينما استغرق تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وهي الحكومة الـ15 في تعداد حكومات ما بعد الطائف 140 يوما، ليبلغ الرقم القياسي في عملية تشكيل الحكومات مع حكومة الرئيس تمام سلام الذي استهلك 315 يوما.

وفي عهد الرئيس العماد ميشال عون استغرق تشكيل الحكومة الاولى برئاسة الرئيس سعد الحريري 46 يوما. فيما استغرق تشكيل الحكومة الثانية للرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس عون 221 يوما أي سبعة أشهر و11 يوما . وبعد أكثر من شهر ونصف على استقالة الرئيس سعد الحريري كلف الرئيس ميشال عون الوزير السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 كانون الأول 2019، واستغرقت فترة التشكيل 34 يوماً، حيث أعلن عن ولادتها بتاريخ 21 كانون الثاني 2020، واستقالت بعد 200 يوم، بتاريخ 10 آب 2020 – إثر تداعيات زلزال انفجار مرفأ بيروت. وكانت حكومة الرئيس دياب: الأطول في تصريف الأعمال على مدى 366 يوماً، لتحل بالصدارة في تاريخ الحكومات اللبنانية مُنذ الاستقلال

وقد كُلف خلال هذه الفترة ثلاثة شخصيات لتشكيل الحكومة هم: السفير مصطفى أديب وسعد الحريري اللذان اعتذرا تباعًا؛ وبعد أن شغل الأخير أطول مرحلة تكليف دامت نحو 9 أشهر، ثم كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية.

اذا، منذ انطلاق اتفاق الطائف (1989) توالى على رئاسة الحكومات اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين تسع شخصيات شكلوا 20 حكومة حتى اليوم ، وقد انضم أخيرا في عهد الرئيس ميشال عون الى نادي رؤساء الحكومات الاكاديمي الرئيس حسان دياب.