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هل يتحسن مخزون أدوية كورونا الاسبوع المقبل؟

منذ ساعة واحدة
كورونا

كورونا

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أوضح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة لصحيفة، “الشرق الاوسط”، أنّ “مخزون بعض الأدوية ليس كافياً، مثل الأدوية التي يتم تناولها لتخفيف أعراض كورونا، أي المسكنات كالبنادول” الذي عمد بعض الصيدليات إلى بيعه بالتجزئة بدلاً من علبة كاملة، مؤكداً أنّ هذا المخزون من المفترض أن يتحسن بداية الأسبوع المقبل مع الإشارة إلى وجود بديل للمسكنات التي لا تتوفر بالكميات المطلوبة.

أما فيما خصّ المكملات الغذائية، فيشير جبارة إلى ارتباط شحّها بتأمين الدولار “الجديد”، إذ إنّها لا تدخل ضمن الأدوية التي يدعمها مصرف لبنان.

ويربط جبارة بين محدودية كميّة الدواء وبين عدة عوامل منها ارتفاع حالات كورونا في الفترة الماضية وإقبال الناس غير المصابين على شراء المسكنات والمكملات الغذائية إما بهدف تناولها لتعزيز مناعتهم وإما لادّخارها خوفاً من انقطاعها لاحقاً.

من جانبه يُطمئن مستشار وزير الصحة رياض فضل الله، بأنّ الدواء الأساسي لعلاج كورونا Remdesivir متوفر بكميات كبيرة.

ويؤكد فضل الله في حديث مع “الشرق الأوسط” أن وزارة الصحة تقوم بمراقبة حثيثة للسوق وفي حال وجود مؤشرات نقص محتمل لأي دواء أو علاج يتعلق بكورونا تتحرك سريعاً.

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