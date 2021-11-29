الأثنين 24 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 29 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يرضخ ميقاتي لشروط حزب الله؟

منذ 7 ثواني
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

الأنباء
A A A
طباعة المقال

بقي كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن القضاء والتحقيقات في أحداث الطيونة في دائرة المتابعة والتحليل، لاسيما ما قاله لجهة احتمال إقدام “أهالي الضحايا” على الثأر، فيما برز أمس الإشكال المفتعل في انتخابات نقابة أطباء الأسنان الذي أدى الى إلغائها.

وأشارت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية الى أن “استهداف نصرالله للقضاء بهذه الطريقة، والتشكيك بعدم نزاهته، وإصرار الحزب على تخوين كل القوى التي لا تدور في فلكه، وتدخله في كل الملفات لصالح فريقه السياسي، يعني تصميمه على تجيير كل ما هو متاح لخدمة مشروعه السياسي، وهذا كله يجعل مصير هذه الحكومة معلقا الى ما بعد حل هذه المشكلة”.

وسألت المصادر حيال ذلك: “هل يرضخ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشروط حزب الله، أم أنه سيدعو الى اجتماع لمجلس الوزراء بمن حضر؟ أم سيختار الاستقالة ما قد ينعكس ذلك على الاستحقاق الانتخابي ومن بعده على انتخابات رئاسة الجمهورية؟”.

    المزيد من الصحافة

    أسرار الصحف اللبنانية
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
    لبنان
    الأزمات الاقتصاديّة “تحدّد” النسل في لبنان
    البطاقة التمويلية
    البطاقة التمويلية في مهب المماطلة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السمسم
    علاج السبب الجذري لشيب الشعر متواجد في منازلكم
    تحذير للأهالي.. خطر داهم يهدد أطفالكم في السيتي مول وهذا ما حدث
    جوزيف أبو فاضل
    مفاجآت جديدة يكشفها جوزيف أبو فاضل.. “حزب الله مش فارق معو”!!