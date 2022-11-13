هل يستمر الفراغ حتى الصيف المقبل؟

فيما يستمر الفراغ ويتواصل مسلسل جلسات الانتخاب، أعطى رئيس البرلمان نبيه بري، فترة سماح حتى آخر السنة لانتخاب رئيس للجمهورية باعتبار ان الجميع سيدرك حجم الكارثة ويقبل بالنهاية برئيس توافقي، وقال انه لن يبقى مكتوف اليدين بعد انتهاء العام الحالي.

من جهته، حدد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله المواصفات المطلوب توافرها في شخص الرئيس الذي يريده «الحزب»: «مطمئنا للمقاومة ولا يرتجف أمام الاميركيين».

وفي هذا السياق، أشار مصدر إعلامي مقرّب من «حزب الله» الى ان تركيبة البرلمان الحالية لا تسمح بحسم ملف رئاسة الجمهورية، متوقعا ان يستمر الفراغ في سدة الرئاسة حتى الصيف المقبل.