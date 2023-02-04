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هل يُرفع الدعم عن كافة أدوية الأمراض السرطانية؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2023 7:20 صباحًا
أدوية -تعبيرية

أدوية -تعبيرية

الأنباء
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أثارت أخبار حول احتمال توجّه وزارة الصحة إلى رفع الدعم عن كافة أدوية الأمراض السرطانية والمناعية قلق في صفوف المواطنين، ما يعني إطلاق رصاصة الرحمة على المرضى الذين لا قدرة لهم على توفير الدواء بأسعار خيالية.

لكن مصادر وزارة الصحة نفت هذه الأخبار، ولفتت إلى أن “الدعم رُفع عن بعض الأدوية السرطانية التي تُعوّض بجينيريك أقل ثمناً، فتم توجيه الدعم نحو أدوية الجينيريك، وذلك بهدف خفض كلفة الدولار لجهة استيراد الدواء”.

المصادر أكّدت استمرار الأدوية ذات الجينيريك، وكشفت عبر “الأنباء” عن وجود مبلغ قدره 35 مليون دولار شهرياً مخصّصاً للدعم الذي سيستمر لـ4 أو 5 أشهر، فلا داعي للقلق.

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