هل يُنجز إقتراح الكابيتال كونترول اليوم؟

علمت “نداء الوطن” من مصادر لجنة المال والموازنة أنها قد لا تنتهي اليوم من إنجاز أو إنهاء إقتراح الكابيتال كونترول، خصوصاً وأن مصرف لبنان لم يرسل أو يقدّم إليها ما هو مطلوب منه من معلومات، لا سيما حول الكلفة المالية، ما يعني “مكانك راوح”، أو بانتظار تعميم مصرف لبنان.

ورأى عضو لجنة المال النائب ياسين جابر في حديث لـ”نداء الوطن” أن التطور الأبرز في هذا المجال هو إعلان جمعية المصارف إستعدادها والتزامها بتنفيذ ما يصدر من تعاميم عن مصرف لبنان سيما وأن الصيغة التي يجرى الحديث عنها سوف تكلف حوالى 3 مليارات دولار على مدى سنة ستدفع مناصفة بين مصرف لبنان (الإحتياطي) والمصارف (المصارف المراسلة).