الأحد 23 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 28 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يُنقذ ماكرون والبابا لبنان؟

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2021 11:35 صباحًا
ماكرون والبابا فرنسيس

ماكرون والبابا فرنسيس

الأنباء
A A A
طباعة المقال

يقول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انه على ثقة بأنه «بفضل حسن نية اثنين من «أصدقائي العظام، قداسة البابا فرنسيس، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون»، سينجح لبنان في الخروج من أزمته».

ورهان ميقاتي، محل قناعة كثيرين في لبنان، خصوصا، بعدما خص بابا الفاتيكان لبنان، بجزء كبير من محادثاته مع الرئيس الفرنسي ماكرون مجددا أمس الأول، بعد يوم من استقباله ميقاتي، متناولا مع الرئيس الفرنسي دور والتزام فرنسا في لبنان والشرق الاوسط، وافريقيا، فضلا عن آفاق الرئاسة الفرنسية المقبلة للاتحاد الأوروبي، اضافة إلى جولة ماكرون الخليجية، انطلاقا من السعودية مطلع الشهر المقبل.

وكان البابا توجه في برقية الى رئيس الجمهورية ميشال عون، بمناسبة يوم استقلال لبنان بالقول: “ان مشروع امتكم قائم على تخطي الانتماءات الطائفية، وللسير معا نحو عمل وطني مشترك”.

وثمة أناس يسبحون باتجاه سفينة الإنقاذ، وثمة آخرون يضيعون وقتهم بانتظارها.. ويبدو ان الرئيس ميقاتي من الفئة الأولى، ولهذا كانت رحلته الى الفاتيكان، وستليها زيارة الى انقرة والقاهرة، وكما تقول الأمثال اللبنانية، «الكنيسة القريبة لا تشفي»، خصوصا في حالة لبنان «المتحورة».

    المزيد من الصحافة

    لبنان
    الأزمات الاقتصاديّة “تحدّد” النسل في لبنان
    البطاقة التمويلية
    البطاقة التمويلية في مهب المماطلة
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي أمام خيار صعب.. وباسيل على خط التعطيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السمسم
    علاج السبب الجذري لشيب الشعر متواجد في منازلكم
    رياض سلامة
    تصريحات “مثيرة” لرياض سلامة.. هل ستسترد الليرة اللبنانية توازنها؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء “محلّق”.. كم بلغ؟