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وزارة الخارجية: "معلومات كاذبة"

8 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2021 9:30 صباحًا
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

اللواء
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات وصفتها وزارة الخارجية بـ”المعلومات الكاذبة” عن وضع تصنيفات ولوائح بترحيل لبنانيين من بعض دول الخليج، مع عائلاتهم، إضافة إلى مقيمين يحملون جنسيات من بلدان أخرى من أصول لبنانية.

ونفت مصادر الوزارة علمها ان تكون الجهات الرسمية تبلغت بمثل هذا التوجه، كذلك نفى وزير العمل مصطفى بيرم ذلك.

يذكر أنه أثارت تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن غضبا سعوديا كبيرا واستدعاء سفراء لبنان في عدة دول خليجية للتعبير عن الاحتجاج.

ويعود حديث قرداحي إلى ما قبل تعيينه في المنصب الوزاري، وفي لقاء له مع برنامج “برلمان شعب” الذي يبث على إحدى منصات قناة الجزيرة الرقمية.

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