وهبة: على المسؤولين اللبنانيين أخذ زمام الامور بأيديهم

لم تصل إلى وزارة الخارجية اللبنانية اي معلومات تفصيلية حتى الان عما دار بين الرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون في الاتصال حول لبنان.

وقال وزير الخارجية شربل وهبة لـ”اللواء” أن ما وصل الينا ان الرئيسين تداولا في العناوين العريضة للقضايا المشتركة ومنها الوضع اللبناني، على ان يتواصلا لاحقا للبحث في التفاصيل.

وأكد وهبة على اهمية الدور الفرنسي في مساعدة لبنان، لكن على المسؤولين اللبنانيين ان يأخذوا زمام الامور بأيديهم، فلن يمنع أحد ان يجلس الرئيسان عون والحريري وحتى رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة حوار ونقاش وطني للبحث في كيفية إخراج البلد من مشكلاته، الخارج يكون مساعدا لنا، لكن نحن من يجب ان يقرر حل مشكلاتنا بأيدينا.