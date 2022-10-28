الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022 |
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24 ساعة حرجة... هل تتشكل الحكومة؟

منذ 6 دقائق
الحكومة

الحكومة

الأنباء
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في الملف الحكومي، بدا واضحاً ان حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم جمّدا وساطتهما باتجاه رئيس الحكومة ‏المكلّف نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل بعد التصعيد الكلامي في مواقف الأخير ورفض ميقاتي القاطع لتقديم التنازلات لباسيل ‏وعدم رغبة نائب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل‎.‎

المصادر تحدثت، لـ”الأنباء” الإلكترونيّة، عن 24 ساعة حرجة، فإما أن تشكل الحكومة بالسرعة القياسية على ان يتولى الرئيس ‏التوقيع على مراسيمها، او سيطوى الحديث عن تشكيل الحكومة الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية‎.‎

ساعات قليلة متبقية ويغادر عون قصر بعبدا تاركاً 6 سنوات من حياة اللبنانيين لن يكون من السهل نسيانها بعدما دخلت التاريخ بسوئها ‏وتداعياتها الكارثية على لبنان. ليدخل البلد في مرحلة انتقالية يحوطها الأمل بأن تحمل ما هو أفضل من السنوات العجاف التي مرّت‎.‎

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