24 ساعة حرجة... هل تتشكل الحكومة؟

في الملف الحكومي، بدا واضحاً ان حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم جمّدا وساطتهما باتجاه رئيس الحكومة ‏المكلّف نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل بعد التصعيد الكلامي في مواقف الأخير ورفض ميقاتي القاطع لتقديم التنازلات لباسيل ‏وعدم رغبة نائب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل‎.‎

المصادر تحدثت، لـ”الأنباء” الإلكترونيّة، عن 24 ساعة حرجة، فإما أن تشكل الحكومة بالسرعة القياسية على ان يتولى الرئيس ‏التوقيع على مراسيمها، او سيطوى الحديث عن تشكيل الحكومة الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية‎.‎

ساعات قليلة متبقية ويغادر عون قصر بعبدا تاركاً 6 سنوات من حياة اللبنانيين لن يكون من السهل نسيانها بعدما دخلت التاريخ بسوئها ‏وتداعياتها الكارثية على لبنان. ليدخل البلد في مرحلة انتقالية يحوطها الأمل بأن تحمل ما هو أفضل من السنوات العجاف التي مرّت‎.‎