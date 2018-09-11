أردوغان: العالم بأكمله سيدفع ثمن هجوم النظام على إدلب

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن الهجوم الذي ينفذه النظام السوري على #إدلب سيسبب مخاطر إنسانية وأمنية لتركيا وأوروبا وغيرهما.

وفي مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، دعا #أردوغان المجتمع الدولي للتحرك بشأن إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا، وحذّر من أن “العالم بأكمله سيدفع الثمن” إذا حدث غير ذلك.

وأضاف: “على كل أعضاء المجتمع الدولي أن يدركوا مسؤولياتهم في الوقت الذي يلوح فيه هجوم إدلب في الأفق. عواقب التقاعس ستكون كبيرة.. أي هجوم للنظام سيخلق مخاطر إنسانية وأمنية كبيرة لتركيا وباقي أوروبا وغيرهما”.

واعتبر أردوغان، الذي اجتمع مع نظيريه الروسي والإيراني في طهران خلال قمة الأسبوع الماضي، أن روسيا وإيران مسؤولتان عن الحيلولة دون وقوع الكارثة الإنسانية في إدلب.

وأمس الاثنين اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أن الهجمات الجوية والبرية على محافظة إدلب السورية يجب أن تتوقف، ويتعين وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأكد أكار، خلال مناسبة في أنقرة، أن تركيا تريد استمرار وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وشدد على أن أهم هدف لتركيا حالياً يتمثل في وقف جميع الهجمات البرية والجوية على إدلب في أقرب وقت، وتحقيق الهدنة والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: “هناك وقف إطلاق نار معلن في إطار مسار أستانا، ونريد بالتأكيد لوقف إطلاق النار هذا أن يستمر في إدلب”.

وحذّر أكار من أن عدم ضمان وقف إطلاق النار في إدلب وتنفيذ هجوم عليها من شأنه أن يسبب معاناة كبيرة للمدنيين والأطفال والمسنين خصوصاً.

المصدر أنقرة – رويترز