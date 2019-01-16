أكراد سوريا يرفضون “منطقة آمنة” تحت سيطرة تركيا

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في أول ردّ على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تنظر إقامة “منطقة آمنة” في شمال سوريا، عبّر أكراد سوريا عن رفضهم القاطع لهذا المقترح الذي أعاد طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال القيادي الكردي الدار خليل لوكالة فرانس برس إنه “يمكن رسم خط فاصل بين تركيا وشمال سوريا عبر استقدام قوات من الأمم المتحدة تابعة للأمم المتحدة لحفظ الامن والسلام أو الضغط على تركيا لعدم القيام بمهاجمة مناطقنا”.

وأضاف “أما الخيارات الأخرى فلا يمكن القبول بها لأنها تمس سيادة سوريا وسيادة إدارتنا الذاتية”.

وبعد تغريدة لترامب على حسابه في “تويتر” منذ أيام، قال فيها : “سنقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلا” في سوريا، تلقف أردوغان كلمة الرئيس الأميركي، وقال إنه ينظر لمسألة إقامة المنطقة الآمنة في سوريا “بإيجابية”، مضيفا أنه “من الممكن توسيعها”.

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق إنه ناقش مسألة منطقة آمنة تقيمها تركيا في سوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي تصريحات للصحفيين في البرلمان، قال أردوغان، الثلاثاء، إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في 23 يناير على الأرجح لبحث الأمر ذاته.

وأوضحت الرئاسة التركية أن ترامب وأردوغان “أكدا الحاجة إلى خريطة طريق كاملة بشأن مدينة منبج السورية، وعدم إتاحة الفرصة للعناصر الراغبة في عرقلة الانسحاب الأميركي”.

المصدر سكاي نيوز عربية