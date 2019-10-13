إدارة شمال شرق سوريا الذاتية تطالب بتدخل سريع بعد فرار بعض عائلات مقاتلي تنظيم الدولة

طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مجلس الأمن والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بالتدخل السريع، وبذلك بعد اقتراب الهجوم التركي من مخيم يضم آلاف من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش شمال سوريا، وفرار بعض منهم.

وذكر بيان صادر عن الإدارة الذاتية صباح اليوم الأحد “إلى دول مجلس الأمن الدولي والتحالف الدولي ضد داعش والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وكافة منظمات حقوق الإنسان لقد أصبحت الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عوائل داعش الذين تمكن بعضهم من الفرار فعليا بعد القصف الذي طاله من المرتزقة مما يشكل دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا”.

وأضاف البيان “نطالبكم جميعا بتحمل مسؤولياتكم والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعا عند خروج الأمور عن السيطرة”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم “نبع السلام”.

وادعت تركيا أن “العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة “منطقة آمنة”.