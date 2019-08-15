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إدلب.. “طيار النظام” بقبضة النصرة وهذه أول صورة

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نشرت هيئة تحرير الشام “النصرة سابقا” الخميس، صورة واضحة للطيار الذي أسقطت فصائل معارضة تسيطر على المنطقة طائرته السوخوي الحربية التابعة للنظام السوري بعدما استهدفتها ليل الأربعاء الخميس، في محافظة إدلب.

وتداول الناشطون صورة الطيار، مشيرين إلى أن الطائرة أسقطت في بلدة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب، وتم أسر الطيار.

أيضا نشر النشطاء مقطع فيديو للحظة أسر الطيار.

مم جهة أخرى، قُتل 60 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارِضة مسلحة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الأربعاء.

وتتعرّض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية نيسان/أبريل لقصف شبه يومي من طائرات النظام السوري وروسيا، تزامناً مع معارك عنيفة تدور على أكثر من جبهة في الأيام الأخيرة.

 

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المصدر: – العربية.نت

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