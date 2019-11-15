إدلب: مليشيات النظام استأنفت هجومها البري؟

حققت مليشيات النظام الروسية، الخميس، تقدماً برياً مفاجئاً على حساب المعارضة المسلحة في الجبهات جنوب شرقي إدلب، وسيطرت على قرى ومواقع، وكثفت قصفها على مواقع المعارضة والبلدات المدنية جنوبي ادلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية. وحاولت المليشيات التقدم في محاور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي. وبدا من خلال القصف المكثف والتحركات البرية المتسارعة للمليشيات، أنها قد استأنفت بالفعل عملياتها العسكرية المتوقفة في إدلب، منذ 31 آب/أغسطس. محاور التقدم

تمكنت مليشيات النظام من السيطرة على قرى اللويبدة وتل خزنة وسرجه، جنوب شرقي إدلب، ورصدت نارياً قرى المشيرفة وتل دم والجفرة وغيرها من المواقع والمزارع جنوب شرقي معرة النعمان. واستهدفت المليشيات منطقة العمليات العسكرية بقصف مدفعي وصاروخي عنيف. وقصفت الطائرات الحربية مواقع المعارضة وقرى أم الخلاخيل وأم جلال، وطرق الامداد والنقل التي تصل المناطق الداخلية في ادلب بجنوبها الشرقي. مليشيات النظام المهاجمة من “الفرقة 25” (“قوات النمر” سابقاً)، و”الفيلق الخامس” و”الحرس الجمهوري”، لمّحت إلى أن تحركاتها البرية الجديدة هي استئناف للعمليات العسكرية المحدودة المتوقفة منذ مدة. وقالت المواقع الإعلامية الموالية للنظام إن الأعمال العسكرية ستشهد تصاعداً خلال الأيام المقبلة في مختلف جبهات ادلب. المعارضة المسلحة قللت من أهمية المواقع والقرى التي خسرتها لحساب المليشيات باعتبارها مناطق هامشية ولم تكن واقعة تحت سيطرتها بالفعل. وكثفت “الجبهة الوطنية” و”هيئة تحرير الشام” من القصف المدفعي والصاروخي المعاكس، رداً على المليشيات المقتحمة. واستهدفت المعارضة بنيرانها اللويبدة وتل خزنة ومواقع المليشيات في أكثر من محور. الناطق باسم “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة لـ”الجيش الوطني” النقيب ناجي مصطفى، أكد لـ”المدن”، أن محاور تقدم المليشيات في مناطق اشتباك سابق، ولم يكن للطرفين أي سيطرة ثابتة فيها. وبحسب مصطفى، فالمنطقة كانت خلال الأشهر الثلاثة الماضية محاور عمليات تسلل واشتباك محدود للمليشيات والفصائل، واعتادت المليشيات أن تتقدم فيها أكثر من مرة وتنصب كمائنها ومن ثم تنسحب، لكنها هذه المرة فرضت سيطرتها فيها بشكل كامل، وثبتت مواقعها. مصدر عسكري في “فيلق الشام”، أكد لـ”المدن”، أن القرى التي خسرتها المعارضة لم تكن تحوي أي دفاعات وتحصينات عسكرية تمنع تقدم المليشيات، لأنها بالأصل مناطق عسكرية فاصلة، وبالتالي لم يكن هناك اشتباك قريب ومواجهات مباشرة مع المليشيات المهاجمة. وبحسب المصدر، فالمليشيات واصلت قصفها البري ورصدت مناطق واسعة بعدما ثبتت مرابض مدفعية وراجمات صواريخ في مواقعها الجديدة. ومن المحتمل، أن تستمر المليشيات في عملياتها لقضم الهوامش الضعيفة في الجبهات الشرقية كمرحلة أولى من عملياتها المفترضة. هل تستأنف المعارك؟

شهدت جبهات شرق وجنوب شقي ادلب خلال الأيام القليلة الماضية تحركات كثيفة للمليشيات، وإعادة انتشار وتمركز في عدد من المحاور المقابلة لنقاط المراقبة الروسية في الشيخ بركة وأبو الضهور وفي خط التماس الممتد بينهما شرقي ادلب. وما وصل من تعزيزات المليشيات في الفترة الأخيرة إلى جبهات المنطقة هي من بقايا التشكيلات التي كانت متمركزة في الخطوط الدفاعية التقليدية القديمة؛ خطوط ما قبل أيار/مايو بداية العملية العسكرية الروسية الواسعة جنوبي إدلب وشمالي حماة. الناشط الإعلامي عبدالفتاح الحسين، أكد لـ”المدن”، أن مليشيات النظام التي أشغلت محور العمليات جنوب شرقي ادلب مؤخراً انطلقت من مواقع تمركزها ومعسكراتها المنتشرة في محيط نقطة المراقبة الروسية في بلدة الشيخ بركة شرقي ادلب. وهي منطقة عسكرية ذات حساسية عالية بالنسبة للقوات الروسية، وقد هاجمتها الفصائل الإسلامية والمعارضة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. وقد يكون الهدف البارز لتقدم المليشيات هو إبعاد خطر نيران المعارضة عن المعسكرات التابعة للمليشيات في المنطقة، ونقطة المراقبة الروسية في الشيخ بركة من خلال السيطرة على الهوامش الخالية من التحصينات والخطوط الدفاعية للمعارضة. أما استئناف العمليات العسكرية فهو مستبعد، بحسب الحسين، على الأقل في الوقت الحالي. وشهدت مناطق جنوبي ادلب وجبل الزاوية وريف المعرة الشرقي خلال الساعات الـ72 الماضية قصفاً مكثفاً غير مسبوق، بعدما قصفت الطائرات المروحية لأول مرة بلدات جنوبي ادلب بالبرميل المتفجرة. وتسبب القصف بمقتل عدد من المدنيين ودمار كبير في المواقع والقرى المستهدفة بسبب القوة التدميرية للبراميل المتفجرة التي تلقيها مروحيات النظام. ودفع قصف المروحيات إلى تهجير من تبقى من العائلات في قرى ريف كفر نبل الجنوبي نحو مخيمات الشمال والمناطق الزراعية المفتوحة، البساتين والجروف الصخرية. الناشط الإعلامي بلال بيوش، أكد لـ”المدن”، أن الطائرات الحربية والمروحية قصفت بعشرات الغارات الجوية مناطق جنوبي ادلب في الساعات القليلة الماضية، وتسبب القصف بتهجير آلاف المدنيين من المنطقة. وقد تركز القصف على الأحياء المأهولة بالسكان التي يتم رصدها عادة عن طريق طائرات الاستطلاع التي تحلق بشكل متواصل في سماء المنطقة جنوبي ادلب. عقدة كبانة