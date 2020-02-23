إسرائيل تقصف بالصواريخ حركة “الجهاد” الفلسطينية في دمشق وغزة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفادت الوكالة الرسمية السورية للأنباء بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، في الوقت الذي أكد متحدث عسكري إسرائيلي أن إسرائيل شنت غارات على حركة “الجهاد” الفلسطينية في سوريا وقطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة “الجهاد” في سوريا وأنحاء قطاع غزة.

وأضاف في تغريدات له على صفحته على تويتر: “شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الفلسطينية جنوب مدينة دمشق بالإضافة إلى عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة.”

وقال أدرعي: “في منطقة عدلية في ريف دمشق تم استهداف موقع تابع للجهاد الذي يعتبر معقلًا مهمًا للحركة في سوريا. في الموقع تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها لإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا.”

وفي تغريدة أخرى قال المتحدث الإسرائيلي:”قبل ساعة تم استهداف عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة. في رفح تم استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام تستخدم لإنتاج قذائف صاروخية.”

من جانبه، قال مراسل الوكالة إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق، مشيرة إلى أن تلك الأهداف عبارة عن صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري.

وأضافت سانا أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها لأهدافها، وأن تلك الصواريخ فشلت في الوصول إلى أي من المطارات.

من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد سماع دوي عدد من الانفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها.

ووفقاً لمعلومات “المرصد” فإن الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لعدة أهداف منها.