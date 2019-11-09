اشتباكات عنيفة بين نظام الأسد وقوات “نبع السلام” برأس العين

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تجددت الاشتباكات المسلحة السبت، بين قوات النظام السوري وقوات عملية “نبع السلام” التركية بريف مدينة رأس العين شمال شرق سوريا.

وقالت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري إن “اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش السوري وقوات تركية في قرية أم شعيفة بريف رأس العين”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

في حين، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن قوات حزب العمال الكردستاني وحماية الشعب الكردية، تواصل انتهاكاتها في منطقة عملية “نبع السلام”، لافتة إلى أنهم ينفذون هجمات بقذائف الهاون والصواريخ والقناصة.

وأكدت الوزارة التركية في بيان لها أن “مجموع الهجمات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ ثماني هجمات”.