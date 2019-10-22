الأسد: أردوغان لص… سرق المعامل والقمح والنفط واليوم يسرق الأرض

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وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”اللص”، وذلك في أول زيارة له لمدينة إدلب التي سيطرت عليها قواته مؤخرًا من أيدي مسلحين تدعمهم تركيا.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للنظام، صور الأسد اليوم الثلاثاء وهو يقف بين جنوده في منطقة وصفتها بأنها إقليم إدلب الجنوبي الاستراتيجي.

ونقلت وسائل الإعلام عن الأسد وصفه لأردوغان “باللص الذي سرق المعامل والقمح والنفط، وهو اليوم يسرق الأرض”، في إشارة على ما يبدو لغزو تركيا هذا الشهر لشمال شرق سوريا من أجل طرد مقاتلين أكراد سوريين.

ونفذت تركيا عمليات توغل أخرى في سوريا، وتسيطر على مناطق واقعة شرق إدلب.

كما لديها نقاط مراقبة داخل إدلب، والتي تم التفاوض عليها مع روسيا، لمراقبة وقف إطلاق النار هناك بين الحكومة ومقاتلي المعارضة وجماعات متطرفة.