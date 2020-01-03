أخبار سوريا

الأسد: لن ننسى لسليماني وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري

أبرق رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي مدينًا ومعزيًا بـ”اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني”.

وقال الأسد، “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد كوكبة من قادة المقاومة وعلى رأسهم اللواء سليماني، والشهيد قضى حياته في خدمة بلده والعمل الوطني ومحور المقاومة والقضايا المحقة”.

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واضاف، اليوم الجمعة، “الشعب السوري لن ينسى لسليماني وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب”.

ونفذت القوات الاميركية فجر اليوم الجمعة ضربة عسكرية جوية في العراق، أدت الى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

المصدر lebanese-forces
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