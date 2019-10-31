الأسد يعلق على اتفاق سوتشي ومقتل البغدادي ويهدد إدلب

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علق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الخميس، على اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا حول شمال سوريا، ملوحا بالوقت ذاته من جديد شن هجوم على إدلب.

وقال بشار الأسد، إن “الاتفاق الروسي التركي، مؤقت وليس دائم، ولكنه اعتبره بالوقت ذاته بخطوة إيجابية لا تحقق كل شيء ولكنها تخفف من الأضرار” حسب وصفه.

وهاجم الأسد، عملية “نبع السلام” التركية، واصفا إياه بـ”العدوان الذي يعبر عن مطامع تركيا”.

وأشار إلى أنه: “عندما لا يخرج (النظام التركي) بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب”.

وهدد رئيس النظام السوري، مسلحي المعارضة في إدلب، قائلا: “إن لم يخرج المسلحون في إدلب إلى تركيا سيكون أمامهم خياران، إما العودة إلى حضن الدولة وتسوية الأوضاع، أو الحرب، لا يوجد خيار آخر لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهم، هذان هما الخياران الوحيدان”.

وحول مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، أشار إلى أن النظام السوري لم يكن لديه أي علم بالعملية، مشككا بالوقت ذاته بحدوثها.

وأضاف: “سيعاد إنتاج البغدادي باسم آخر، وبشخص آخر، وربما يعاد إنتاج داعش كلها، تحت عنوان آخر، ولكن يبقى الفكر ذاته، والاستخدام ذاته، والمدير هو الأمريكي ذاته”.

وأوضح أن “كل ما يتعلق بموضوع تصفية البغدادي خدعة أمريكية والتي لا تختلف سياستها عن هوليوود”.