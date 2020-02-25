الأمم المتحدة: النازحون في سورية يحرقون ملابسهم طلباً للدفء

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أمس، أن الأشخاص المشردين في شمال غرب سورية يضطرون إلى أخذ تدابير غير عادية ومتطرفة للبقاء على قيد الحياة فيما يحاصرهم القتال أكثر.

وقال المتحدث باسم المكتب ينس لايركه، في مؤتمر صحافي، بجينف، إنه “في ظل الشتاء القارس لجأ الكثير من الأشخاص إلى حرق ملابسهم الفائضة عن حاجتهم وقطع الأثاث أو المواد التي تنفث أدخنة سامة”.

وأضاف إنه من بين الـ 900 ألف مدني الذين نزحوا داخل المنطقة منذ بداية ديسمبر العام 2019، يعيش نحو 170 ألف تشردوا حديثاً، في العراء أو في الأبنية غير مكتملة البناء.

وأشار إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قام بتحديث مناشدته المالية وحالياً يسعى للحصول على 500 ألف دولار من المانحين ليتمكن من مساعدة ما يصل إلى 1.1 مليون شخص في شمال غرب سورية على مدار الستة أشهر المقبلة.