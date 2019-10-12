صورة من قصف تركي
أخبار سوريا

البنتاغون: قوات أميركية في عين العرب تعرضت لنيران تركية

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قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” اليوم السبت، إن قوات أميركية في محيط عين العرب “كوباني” بسوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وأوضح بيان للبنتاغون أن القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية، مشيرا إلى أنه لا إصابات بين الجنود الأميركيين.

وأضاف البنتاغون أن واشنطن ما زالت على رفضها للعملية العسكرية التركية في سوريا، لافتا إلى أنها تدعو تركيا لتفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوري.

وأصابت المدفعية التركية قاعدة للتحالف في عين العرب، فيما تواردت أنباء حول إصابة جنود أميركيين وفرنسيين.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر نظيره التركي من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأميركيين بأذى وذلك قبل نحو يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

من ناحية أخرى قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب وقع قرارا يمنحها سلطة إصدار عقوبات على تركيا.

وقالت الوزارة إن واشنطن بإمكانها شل الاقتصاد التركي تماما إذا اضطرت لذلك، يأتي هذا بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يوقف العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنها.

وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام الهجوم التركي الذي لاقى تنديداً دولياً وعربياً.

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