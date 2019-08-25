الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم لفيلق القدس الإيراني

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف دمشق، لإحباط عملية “خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه ضد إسرائيل”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، عبر “تويتر”: “إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية”.

وأضاف أدرعي، أن “مقاتلات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت ضربة على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق لإحباط الهجوم”.

وتابع: “لقد جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية”.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام سورية بأن “الدفاعات الجوية للبلاد تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق وأسقطت معظمها”.

وقالت التقارير الإعلامية إن “الدفاعات الجوية تسقط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها”.

المصدر وكالات