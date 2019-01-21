الجيش الإسرائيلي يقول إنه يقصف أهدافا إيرانية في سوريا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) إنه يقصف حاليا أهدافا لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا وحذر القوات السورية من مغبة شن هجوم على الأراضي أو القوات الإسرائيلية.

أفاد إعلام النظام السوري بأن الدفاع الجوي تصدى لطائرات إسرائيلية وأسقطت عددا منها.

كما أفادت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن الدفاع الجوي منع مقاتلات إسرائيلية من تحقيق أهدافها في المنطقة الجنوبية.

كانت وسائل إعلام النظام قالت في وقت سابق الأحد، إن الدفاعات الجوية صدت هجوما إسرائيليا في جنوب البلاد وأسقطت سبعة صواريخ.

وحذر بيان للجيش الإسرائيلي من أي محاولة ضرب أي أهداف إسرائيلية.