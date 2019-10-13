الجيش التركي يسيطر على عين العرب ورأس العين وتل أبيض شمال سوريا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أهم شيء الآن هو إكمال هذه العملية العسكرية في سوريا بأقل خسائر ممكنة، منوها بأن قواته سيطرت على عين العرب.

وقال أردوغان في ورشة عمل استراتيجية التواصل حول عملية نبع السلام “لقد أجرينا حديثا طويلا مع المستشارة ميركل… كانت أولويتنا هي إدراك هذه القضية مع حلفائنا في المنطقة وحلها معهم”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات التركية والقوات الحليفة لها على مركز مدينة رأس العين، و4 قرى أخرى في شمال سوريا، وذلك ضمن عملية “نبع السلام” العسكرية التي تشنها أنقرة على مواقع الأكراد شمال سوريا.

وقال أردوغان، اليوم الأحد، “تمت السيطرة على مركز مدينة رأس العين و4 قرى أخرى في الوقت الحالي”، مضيفا “أولوليتنا هي تنفيذ المنطقة الآمنة مع حلفائنا الموجودين في المنطقة”.

وأضاف “نبذل قصارى جهدنا لعدم إلحاق أي أذي بالمدنيين”، موضحا “تواجدنا في سوريا لتأمين حدودنا وتأمين عودة المهاجرين السوريين المتواجدين في تركيا، وليس لدينا غاية أو هدف في اكتساب أرض جغرافية”.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش التركي وقوات المعارضة السورية سيطرا على كامل مدينة تل أبيض بعد ساعات من دخولهم الأحياء الغربية لها، وبلدة المبروكة ومخيمها شرق المدينة الواقعة شمالي شرقي سوريا.

وتأتي سيطرة قوات المعارضة مدعومة من الجيش التركي على المدينة بعيد الإعلان عن سيطرتها على أربع قرى غرب مدينة رأس العين شمال الحسكة، إضافة لبلدة سلوك شمال محافظة الرقة.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت سيطرة قواتها وقوات المعارضة السورية على مركز مدينة رأس العين شمالي سوريا، وهو الأمر الذي نفته ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية.