أخبار سوريا

الجيش السوري يدعو مقاتلي “قسد” للانضمام إلى صفوفه

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دعا الجيش السوري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من واشنطن للانضمام إلى صفوفه، وذلك بعد دخول الجيش السوري إلى مناطق شمال شرقي سوريا باتفاق مع “قسد” على خلفية العملية العسكرية التركية.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 30 من تشرين الأول، إن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية تدعو عناصر المجموعات المسماة (قسد) إالى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية”.

وأضاف البيان أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات (قسد) وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنيًا”.

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بالتوزاي مع ذلك، دعت أيضا وزارة الداخلية السورية، عناصر قوى الأمن التابع لـ “قسد” (أسايش)، للالتحاق بصوفها والانضمام إلى قواتها، بحسب “سانا”.

ويأتي ذلك بعد تفاهمات أبرمتها الحكومة السورية مع “قسد”، خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية العملية العسكرية التركية في مناطق شرق الفرات، دخلت بموجبها قوات من الجيش السوري إلى شرقي سوريا للمرة الأولى منذ عام 2012، في إطار التعاون الثنائي لمواجهة القوات التركية، وفق الموقف المعلن للطرفين.

وكان المتحدث الإعلامي لـ “قسد”، مصطفى بالي، قال الأسبوع الماضي، إن “قواته على استعداد لمناقشة الانضمام إلى الجيش السوري بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”، بحسب وكالة “ريا نوفوستي“.

وأضاف بالي، “نحن نعتقد أن هناك حاجة إلى حل سياسي يمكن من خلاله للشعب السوري وجميع عناصره أن يتصالحوا مع بعضهم، وستكون قوات سوريا الديمقراطية منفتحة أمام القرارات بصرف النظر عن الأسماء التي سيتم تقديمها، للجيش السوري أو إلى اللواء الخامس”.

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